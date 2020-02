O filme "Parasitas", do realizador sul-coreano Bong Joon Ho, foi o grande vencedor da noite com o Óscar de melhor Filme.

Lista completa dos vencedores da 92.ª edição dos Óscares

Lista completa dos vencedores da 92.ª edição dos Óscares, os prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos:

Melhor filme:

"Parasitas" - Kwak Sin Ae e Bong Joon Ho

Melhor realização:

"Parasitas" - Bong Joon Ho

Melhor ator:

Joaquin Phoenix - "Joker"

Melhor ator secundário:

Brad Pitt - "Era Uma Vez em... Hollywood"

Melhor atriz:

Renée Zellweger - "Judy"

Melhor atriz secundária:

Laura Dern - "Marriage Story"

Melhor fotografia:

"1917" - Roger Deakins

Melhor argumento adaptado:

"Jojo Rabbit" - Taika Waititi

Melhor argumento original:

"Parasitas" - Bong Joon Ho & Han Jin Won

Melhor filme internacional:

"Parasitas" - Bong Joon Ho (Coreia do Sul)

Melhor filme de animação:

"Toy Story 4" - Josh Cooley, Mark Nielsen e Jonas Rivera

Melhor curta-metragem de animação:

“Hair Love” - Matthew A. Cherry e Karen Rupert Toliver

Melhor documentário:

“American Factory” - Steven Bognar, Julia Reichert e Jeff Reichert

Melhor documentário em curta-metragem:

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)" - Carol Dysinger e Elena Andreicheva

Melhor curta-metragem:

“The Neighbors' Window” - Marshall Curry

Melhor cenografia:

“Era Uma Vez... em Hollywood” - Barbara Ling e Nancy Haigh

Melhor montagem:

“Le Mans '66: O Duelo” - Michael McCusker e Andrew Buckland

Melhor caracterização:

“Bombshell - O Escândalo” - Kazu Hiro, Anne Morgan e Vivian Baker

Melhor guarda-roupa:

“Mulherzinhas” - Jacqueline Durran

Melhor banda sonora original:

“Joker” - Hildur Guðnadóttir

Melhor canção:

"(I'm Gonna) Love Me Again”, de “Rocketman”, Elton John e Bernie Taupin

Melhor montagem de som:

“Le Mans '66: O Duelo” - Donald Sylvester

Melhor mistura de som:

“1917” - Mark Taylor e Stuart Wilson

Melhores efeitos visuais:

“1917” - Guillaume Rocheron, Greg Butler e Dominic Tuohy