Lisboa acolhe exposição sobre os portugueses do Luxemburgo

Uma exposição com 150 peças, na sua maioria provenientes do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa, é inaugurada esta quinta-feira, às 18h30, no Museu Nacional de História e de Arte (MNHA) do Luxemburgo, para mostrar como os descobrimentos portugueses ligaram o mundo, influenciando a história da arte. A exposição é inagurada na presença da grã-duquesa Maria Teresa e da duquesa Isabel de Bragança, mulher de D. Duarte Pio, duque de Bragança.