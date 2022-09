A cantora portuguesa, emigrada em França há várias décadas, foi internada de "urgência" este mês, com distúrbios psicológicos e indícios de demência, encontrando-se numa situação de debilidade.

Cultura 1 3 min.

Música

Linda de Suza internada há várias semanas em estado grave

Redação A cantora portuguesa, emigrada em França há várias décadas, foi internada de "urgência" este mês, com distúrbios psicológicos e indícios de demência, encontrando-se numa situação de debilidade.

A cantora Linda de Suza está há várias semanas internada num hospital em França e o seu estado agravou-se, sendo considerado "grave" pelos médicos.

Segundo avançou a revista France Dimanche, no início de setembro, a artista portuguesa emigrada em França, há várias décadas, foi internada de "urgência" este mês, com distúrbios psicológicos e indícios de demência, estando nesta fase numa situação de significativa debilidade.

Linda de Suza, que se popularizou naquele país com o lançamento do tema 'Un Portugais' e a interpretação de 'A Mala de Cartão', viu o seu nome e o seu percurso tornarem-se símbolos de uma geração da emigração portuguesa para França, onde chegou a salto, nos anos de 1970, com o filho nos braços. De acordo com a revista francesa, a cantora, agora com 74 anos, vive atualmente num mundo próprio e os médicos que a acompanham estão preocupados com o seu estado de saúde uma vez que terá deixado de comer, considerando que estará já "num estado avançado de demência" e com poucas hipóteses de recuperação.

O estado de saúde de Linda de Suza terá piorado nos últimos meses, depois de outras situações de internamento num passado recente. Em abril de 2020, a cantora esteve hospitalizada e ligada ao ventilador por causa da covid-19.

Afastada da família

Os internamentos recentes de Linda de Suza, têm revelado da vida solitária da cantora, que segundo a imprensa francesa vive afastada do seu único filho, João Lança, e dos seus dois netos, Gabrielle e Michael.

"Passaram 33 anos desde que o meu filho me abandonou e eu vou morrer sozinha", terá dito aos paramédicos quando foi hospitalizada, em abril de 2020, segundo a France Dimanche.

Antes da pandemia, Linda de Suza preparava-se para promover, numa tournée por França, o seu mais recente disco ' Carte Postale Du Portugal', um álbum onde é acompanhada por Pedro Aves, a fadista Mara Pedro e outros cinco músicos e onde junta "todas as memórias do país", como disse numa entrevista no final de 2019, à Europa 1.

A mais famosa cantora portuguesa de França

Com 40 anos de carreira, 14 álbuns e 20 milhões de discos vendidos, Linda de Suza é considerada a cantora portuguesa mais famosa de França, tendo sido comparada, por alguns, a Amália, pela sua popularidade no país, durante o auge da sua carreira.

1 Foto: LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: LUSA

Quando deixou Portugal para tentar uma vida melhor em Paris, Linda de Suza, natural de Beringel, em Beja, e de seu nome verdadeiro Teolinda Joaquina de Sousa Lança, trabalhou como empregada de limpeza, cantando em restaurantes nos seus tempos livres.

Chegada com um filho nos braços e parcos recursos, conheceria o seu primeiro sucesso com a produtora Claude Carrère e o lançamento do seu primeiro single, 'Un Portugais'.

O sucesso de Linda de Suza levá-la-ia a esgotar várias vezes o Olympia de Paris e a somar admiradores e milhões de discos vendidos, que atingiram as marcas de ouro e platina. Apesar de ter conquistado os franceses, nunca negou as origens, com as suas canções a manterem as impressões do seu percurso de emigrante.

"À beira do abismo"

Mas se o seu percurso artístico foi pautado por sucessos, a vida pessoal ficou marcada pelo afastamento familiar e por problemas financeiros, segundo a imprensa, resultantes de várias burlas de que a cantora terá sido vítima. Linda de Suza queixava-se, há alguns anos, de não receber "quase nada" de direitos de autor e de ter uma reforma baixa.

Linda de Suza foi uma das cantoras que passou pelo Grand Théâtre nos anos 1970 Foto: DR

Em 2015, deixou um testemunho emocionado num programa de rádio da RTL onde falou das dificuldades financeiras por que passava, dizendo que recebia apenas 400 euros de reforma.

Linda de Suza foi definida pela RTL como estando "à beira do abismo.

Na altura, a cantora portuguesa pediu ajuda, através do programa de rádio, para desbloquear uma situação administrativa que, segundo a própria, estaria na origem do baixo valor dessa prestação.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.