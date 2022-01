"Licorice Pizza" é uma carta de amor sobre os sonhos de uma vida que está a começar.

"Licorice Pizza". E o fim é para ver no cinema

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS "Licorice Pizza" é uma carta de amor sobre os sonhos de uma vida que está a começar.

Algures na região de Los Angeles, Gary Valentine, de 15 anos, apaixona-se perdidamente por Alana Kane. Gary rapidamente a convida para sair, demonstrando total segurança e confiança, mas Alana, não lhe passa cartão porque tem 25 anos.Mas Gary insiste e decide ir jantar fora na esperança de que ela venha. Alana, surpreendentemente, aparece. Talvez porque vai comer de graça...

Numa rápida conversa descobrimos as personagens centrais de "Licorice Pizza". "Daqui a uns anos serás um homem de sucesso e vais sair daqui. E eu, vou continuar aqui", diz ela. "Não, vamos os dois", responde Gary. Assim começa o mais recente filme de Paul Thomas Anderson, uma história de encontros e desencontros encharcados de cultura americana dos anos 70.

"Licorice Pizza" é uma carta de amor sobre os sonhos de uma vida que está a começar. Tantas oportunidades! O bem e o mal estão presentes em tudo e coexistem. Comecemos por imaginar o que vai na cabeça de um puto que pensa que pode fazer um adulto apaixonar-se por ele, abrir o seu próprio negócio ou destruir o carro de alguém de que não gosta.

O filme revela as contradições americanas (e ocidentais) daquela época e expõe Gary e as suas emoções e ambições: ciumento, orgulhoso, mas também preocupado com os seus. Alana vive em contra-relógio. Aos 25 anos acredita que o seu tempo se esgota e que sair daquela cidade se torna cada dia mais improvável. Desagradável e interesseira, ela tem também um grande coração, mas que não abre a ninguém.

Gary e Alana não são as melhores pessoas do mundo, mas também não querem sê-lo.

Michael Bauman, e o próprio Anderson, são os responsáveis pela fotografia de "Licorice Pizza". As cores são tão importantes – quentes e frias e brilhantes – pois conseguem transportar com sucesso o público para a época, mas também recriar a atmosfera dos filmes anteriores do realizador, tais como "Punch-Drunk Love" ou "Inherent Vice". Depois há os close-ups [planos aproximados] que se tornam na melhor forma de revelar o trabalho dos protagonistas: Cooper Hoffman e Alana Haim, ambos estreantes no cinema.

O primeiro é filho do lendário e falecido Philip Seymour Hoffman, e interpreta o seu papel como se tivesse nascido num plateau (e se calhar quase que nasceu).

'Licorice Pizza' não é uma comédia, e muito menos uma comédia musical. É simplesmente um conto de fadas que nos ensina que o amor é mais importante do que todo o resto.

Alana Haim, do grupo musical de três irmãs Haim, é uma estrela completa. Eu sei que é cliché dizer isto, mas habitue-se a esta cara porque a partir de agora vai vê-la muitas vezes no grande ecrã e em séries e por todo o lado.

"Licorice Pizza" é uma ótima comédia mas é também um filme com uma excelente banda sonora. Além disso, conta com intervenções de Bradley Cooper, Tom Waits, Sean Penn, Ben Safdie, Maya Rudolph e John Michael Higgins, que fazem deste elenco um dos mais ricos dos últimos tempos.

Quanto mais escrevo, mais me convenço que não, que "Licorice Pizza" não é uma comédia, e muito menos uma comédia musical. É simplesmente um conto de fadas que nos ensina que o amor é mais importante do que todo o resto.

Em todas as personagens de Paul Thomas Anderson as personagens procuram-se e isso é contagioso. Há o risco de sair da sala de cinema a perguntar-se "quem sou eu?". E preparar planos para mudar o mundo ou então cair na mais profunda depressão. Porque este filme mostra a vida entre extremos, entre o excesso de confiança e a desmotivação. E são tantas as personagens de Anderson que nos deram esta sensação: Eddie Adams em "Boogie Nights", Frank T.J. Mackey em "Magnolia", Lancaster Dodd em "The Master", e tantos outros.

Mas "Licorice Pizza", nono filme do grande realizador norte-americano é uma história mais simples, com personagens mais jovens, com mais caminho pela frente o que lhes deixa a possibilidade de mudarem os seus destinos. Mas para saber se Alana e Gary têm êxito vai mesmo ter de ir ver este filme, que é um dos melhores da temporada 2021-22.

"Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson, com Cooper Hoffman, Alana Haim, Bradley Cooper, Ben Safdie, Sean Penn, Maya Rudolph, Mary Elizabeth Ellis e Tom Waits.





