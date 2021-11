O filme tem duas exibições marcadas na cimeira do clima em Glasgow (COP26), mas ainda não se sabe se estará disponível em Portugal.

Leonardo DiCaprio produz documentário sobre incêndios de Pedrógão Grande

Ana B. Carvalho

A tragédia de Pedrógão Grande serviu de tema para a mais recente produção de Leonardo DiCaprio, ator, produtor e conhecido ativista pelo ambiente. Os incêndios de 2017, onde morreram 66 pessoas, são o tema da curta documental "From Devil's Breathe" que será exibida na cimeira mundial do clima, em Glasgow. Segundo a imprensa internacional, o filme centra-se no impacto das alterações climáticas tendo como mote a mais mortífera das tragédias ambientais de que Portugal tem memória.

Foto: Lusa

O filme conta na primeira pessoa a história de uma comunidade de sobreviventes dos incêndios em Pedrógão Grande e a sua luta para garantir que a tragédia não se repita. E foca ainda numa descoberta científica que poderá ajudar a humanidade a defender-se contra as alterações climáticas.

Cartaz do filme produzido por Leonardo DiCaprio. Foto: DR

O filme foi realizado por Orlando Von Einsiedel, britânico que ganhou o Óscar para melhor curta documental, em 2017, com o filme "The White Helmets", documentário sobre um grupo de voluntários conhecido como "os capacetes brancos", que protegeram sírios da guerra civil no país.

Na terça-feira a produtora do apresentador Trevor Noah, Day Zero Productions, a Sugar23 e a P&G Studios anunciaram que o filme fará parte da série "The Tipping Point", focada na emergência climática. Mas não se sabe ainda se será exibido em Portugal e em que moldes.

Esta história importante é emocionante, poderosa e oportuna, e tenho orgulho de fazer parte dela DiCaprio à revista Time

O realizador do filme, Orlando von Einsiedel, comentou à revista Time que, "enquanto pai de uma jovem criança", este foi um filme "profundamente emocional", que o obrigou a "testemunhar em primeira mão" como a emergência climática está a destruir "inúmeras vidas".



"Testemunhar a resiliência de pessoas como Nadia Piázza e Vitor Neves a reconstruir as suas vidas após uma inimaginável tragédia e aprender acerca do potencial do movimento de restauração enquanto parte da solução para a crise climática encheu-me de otimismo", disse ainda.

