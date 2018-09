Já tinha sido anunciado, mas não era dado como certo. Parece, contudo, que desta vez é a sério: a norte-americana Lauryn Hill, que também fez parte dos Fugees, vem mesmo ao Luxemburgo para um concerto.

Lauryn Hill em concerto no Luxemburgo a 14 de dezembro

Será a 14 de dezembro na Rockhal e os bilhetes serão postos à venda na próxima sexta-feira.

Lauryn Hill está em digressão para celebrar os 20 anos do seu primeiro álbum a solo – e até hoje o mais aclamado – 'The Miseducation of Lauryn Hill'. A tournée começa a 15 de novembro e a cantora vai passar pela Noruega, Bélgica, França, Reino Unido, Irlanda, entre outros.