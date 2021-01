O radialista e apresentador de televisão americano Larry King morreu este sábado, aos 87 anos, avançou a CNN. Vítima de complicações associadas à covid-19, estava internado desde o início do mês num hospital em Los Angeles.

Larry King morre depois de um mês de internamento com covid-19

O anúncio do falecimento da estrela de televisão norte-americana foi confirmado este sábado na conta do Twitter do apresentador.

"Com profunda tristeza, Ora Media anuncia a morte de nosso co-fundador, anfitrião e amigo Larry King, que faleceu esta manhã aos 87 anos no Cedars-Sinai Medical Center em Los Angeles", lê-se.



Apresentou durante mais de 25 anos o programa “Larry King Live”, na CNN, onde se tornou ícone da televisão norte-americana. Em 2010, abandonou os ecrãs depois de ter gravado mais de seis mil episódios.



Segundo a TVI, Larry King tem um longo historial de problemas de saúde, tendo sofrido vários ataques cardíacos em 1987. Em 2017, revelou ter sido diagnosticado com cancro do pulmão, que acabaria por vencer.

