O rapper brasileiro Marcelo D2 atua com a sua nova banda na Kulturfabrik, em Esch-sur-Alzette, a 19 de outubro.

Com 20 anos de carreira no rap Marcelo D2 é um dos nomes mais conhecidos do estilo tanto no Brasil, como em várias comunidades lusófonas. O músico ganhou fama internacional com o seu estilo hip-hop, que sempre aliou à tradição musical do Brasil, encontrando-se algumas sonoridades do samba nos seus temas.



Porém, Marcelo não se deixou acomodar e hoje apresenta-se com uma banda que se aproxima a passos largos do jazz, os Sambadrive.



E o Luxemburgo tem uma forte história e cultura de jazz, sendo que este concerto será do agrado dos adeptos da música urbana e do público amante do improviso.

Jazz, hip-hop, samba e até punk é o que se pode esperar deste concerto de Marcelo D2 e os Sambadrive.

Os bilhetes custam 22 euros e podem ser comprados aqui.

Vanessa Castanheira



