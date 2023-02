O filme adapta o livro de Paul G. Tremblay de 2018, "The Cabin at the End of the World".

"Knock at the Cabin". Viver da reputação

Night Shyamalan fez um filme. Chamou-lhe "The Sixth Sense" e impressionou-nos a todos. Além disso, fez com que Bruce Willis passasse a ser recordado como um fantasma em vez de um duro que defronta exércitos com uma só mão.

Desde então, o realizador não parou. É um dos mais ativos cineastas de Hollywood, mas ninguém lhe perdoa que o filme de 1999 continue a ser o melhor de todos.

O ano de 2023 traz "Knock at the Cabin", uma obra desigual mas onde se nota um Shyamalan mais completo do que aquele que fez "Old" há dois anos atrás.

Esta nova obra é um filme de um criador claramente interessado em investigar as ideias desenvolvidas nos trabalhos anteriores com estilo e um certo aspeto artesanal de outros tempos.

'Knock at the Cabin' parece uma peça de teatro. E, assim sendo, o seu êxito depende muito daquilo que os artistas dão.

O início de "Knock at the Cabin" é uma deceção. Na linhagem dos filmes recentes de Shyamalan, "Knock at the Cabin" trata os assuntos de forma direta: é uma história que não se desvia daquilo que os trailers mostram (é por isso que os trailers deviam ser proibidos, ou então quem os faz deveria ser mais inteligente).

Eric e Andrew são um casal homossexual feliz a passar uns dias num refúgio na floresta, mais propriamente numa cabana remota com a filha, Wen. As férias agradáveis são interrompidas quando um enorme homem chamado Leonard aparece na cabana com três associados a reboque. Com total convicção, o visitante anuncia que o mundo está a acabar e que a única maneira de evitar o apocalipse é um dos membros da família matar outro.

O filme adapta o livro de Paul G. Tremblay de 2018, "The Cabin at the End of the World", e Shyamalan e os seus co-argumentistas transformam o material original num thriller psicológico tenso.

Com a ação quase completamente confinada num local e a maior parte da história girando à volta de um pequeno elenco, "Knock at the Cabin" parece uma peça de teatro. E, assim sendo, o seu êxito depende muito daquilo que os artistas dão.

Neste filme, a maior responsabilidade está nos largos ombros de David Bautista; é ele que tem a obrigação de nos vender as crenças de Leonard, ao mesmo tempo que mostra ser um lunático, um fanático, um assassino sádico ou – pior – um homem sincero que recebe visões e mensagens de outro mundo.

Esta capacidade de convencer o público é que torna "Knock at the Cabin" um melhor ou um pior filme. E aqui, senhoras e senhores, não sei o que dizer: a personagem de Leonard tanto me convenceu como nem por isso. E nas pequenas sondagens que fiz na minha entourage percebi que o público ficou dividido.

Por seu lado, M. Night Shyamalan está em território que lhe é familiar, revisitando, por exemplo, as questões de fé que alimentaram os seus primeiros filmes. O problema é que o realizador combina as suas ideias favoritas com as tendências que foi demonstrando recentemente, fazendo assim de "Knock at the Cabin" um trabalho desigual, oscilando entre terror e uma abordagem quase filosófica.

Shyamalan sempre teve um talento especial para fazer o espaço desaparecer. Eu explico: ele consegue transformar espaços abertos (um campo em "The Happening" ou uma praia em "Old") em prisões claustrofóbicas. Em "Knock at the Cabin" é a floresta abundante ao redor da cabana que lentamente sufoca os protagonistas, isolando-os e impedindo-os de saber se o apocalipse que Leonard anuncia está mesmo para acontecer.

As árvores que parecem reconfortantes no início do filme começam a transpirar ansiedade, e o gosto de Shyamalan por grandes planos desconfortáveis revela como a fé e falta dela podem transformar uma pessoa de um momento para o outro.

