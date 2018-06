Aventuras, emoções, sustos e animações digitais de excecional qualidade são as características da saga “Jurassic”, que é de uma das franquias mais populares e bem sucedidas da história do cinema.

Cultura 2 min.

Jurassic World - Fallen Kingdom: Sabia que…?

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Aventuras, emoções, sustos e animações digitais de excecional qualidade são as características da saga “Jurassic”, que é de uma das franquias mais populares e bem sucedidas da história do cinema.

“Jurassic World: Fallen Kingdom” é o novo evento cinematográfico da saga que marca o regresso das personagens e dinossauros favoritos do público com a vantagem de acrescentar novas espécies, efeitos especiais mais espetaculares e momentos mais assustadores do que nunca.

Mas sabia que “Jurassic World: Fallen Kingdom” foi polémico até no nome? No Brasil vai estar nos cinemas com o título “Jurassic World: Reino Ameaçado”, enquanto que em Portugal foi escolhido “Mundo Jurássico: Reino Caído”. As diferenças entre os dois lados do Atlântico são normais, mas a originalidade aconteceu quando os fãs brasileiros da saga souberam que o nome previsto para o novo filme era “Jurassic World – O Reino Está Ameaçado”. Os admiradores fizeram um abaixo-assinado para que o nome fosse mudado; a Universal Pictures acabou então por alterar o título para “Jurassic World – Reino Ameaçado”.

E sabia que Chris Pratt e Bryce Dallas Howard voltam como protagonistas, mas que o anterior realizador Colin Trevorrow participa no filme apenas como argumentista, deixando a realização a Juan Antonio Bayona?

Sabia que Colin Trevorrow pediu que não contem com ele para dirigir mais nenhum filme porque, disse, “Jurassic Park é como Star Wars: distintos realizadores podem dar um clima diferente a cada história”?

Se calhar não sabia que os dinossauros de “Jurassic World” comeram “The Avengers” de cebolada subindo ao quinto lugar do ranking das maiores receitas de todos os tempos. O filme faturou 1.671 milhões de dólares mundialmente, ultrapassando o valor do filme da Marvel em 160 milhõezitos. E sabia que os dinossauros se aproximaram assim do quarto lugar detido por “Avengers: Infinity War” e do terceiro que pertence, até ao momento, a “Star Wars: The Force Awakens”? Em segundo lugar do ranking, com uma bilheteira a ultrapassar 2.187 milhões está “Titanic”, mas os dinossauros ainda têm de comer muito sal para sonharem sequer com o primeiro lugar ocupado por “Avatar”, com um impressionante recorde de bilheteira de 2.787 milhões de dólares.

E sabia que Steven Spielberg, o pai dos dinossauros, volta a estar presente neste episódio como produtor? Chamem-lhe parvo!

Sabia ainda que a Universal escolheu o Havai como local de filmagem? Os quatro filmes anteriores foram filmados nas ilhas americanas e os produtores continuam convencidos de que o cenário é ideal.

E sabia que a história retoma exatamente onde o anterior episódio nos deixou, mas três anos depois? O parque de Jurassic World foi destruído por dinossauros fora de controlo. A ilha de Nublar está abandonada e os dinossauros sobreviventes vivem completamente em estado selvagem. Quando o vulcão adormecido da ilha se reativa, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) partem para Nublar resgatar os dinossauros que ficam novamente em risco de extinção. Owen quer encontrar Blue, a líder dos raptors, enquanto Claire desenvolve um crescente respeito pelas criaturas e envolve-se seriamente na missão de salvamento dos dinossauros.

E sabia que já pode ver o filme nos cinemas do Luxemburgo?

“Jurassic World: Fallen Kingdom”, de Juan Antonio Bayona, com Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff Goldblum, Ted Levine, James Cromwell e Toby Jones.