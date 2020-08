Depois de ter estado pela última vez, há dois anos, na Feira do Livro de Lisboa enquanto amante da literatura, o antigo jornalista vai voltar agora ao mesmo local mas para apresentar o seu primeiro livro, um romance erótico.

José Luís Correia apresenta primeiro romance na Feira do Livro de Lisboa

Henrique DE BURGO O antigo jornalista e chefe de redação do jornal Contacto está de regresso à publicações, mas agora enquanto romancista.

Depois de ter estado pela última vez, há dois anos, na Feira do Livro de Lisboa enquanto amante da literatura, José Luís Correia volta este ano ao mesmo local, mas para apresentar o seu primeiro romance, Diário Erótico de Alexandre Gaspar W., um convite que o deixou surpreendido, como explicou à Rádio Latina.

O romance erótico foi escrito há dez anos e inicialmente estava preparado para ser assinado com o pseudónimo do protagonista, Gaspar, mas depois de deixar o jornalismo, José Luís Correia preferiu agora assinar pelo seu nome.

Apesar de ser uma ficção, a obra tem também eventos reais passados no Luxemburgo, reflexões e pensamentos.

Depois do lançamento em Lisboa, segue-se Paris e futuramente o Luxemburgo.

O lançamento está previsto para o dia 29 de agosto, às 17h, na Feira do Livro de Lisboa, no stand da Editora Mahatma e com a apresentação a cargo do crítico de cinema e fundador do site Bom dia, Raúl Reis.

José Luís Correia nasceu no Luxemburgo, mas passou parte da sua vida em Portugal. Foto: Facebook José Luís Correia

José Luís Correia nasceu no Luxemburgo em 1973. Viveu em Portugal entre 1984 e 1992. Cursou História nas universidades do Luxemburgo e de Estrasburgo. Ingressou no jornalismo através de rádios locais em Faro e no Grão-Ducado. Foi jornalista e chefe de redação do jornal Contacto entre 1997 e 2006. À escrita (prosa, poesia e artigos de opinião no blogue Os Cadernos do Gaspar e no Bom dia) acumula atualmente o trabalho no departamento de Comunicação da central sindical OGBL.

