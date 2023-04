A reportagem “A corrida contra o tempo para salvar os insetos” arrecadou o segundo prémio da competição.

Jornalista do Contacto vence Prémio de jornalismo do Goethe-Institut

Redação

Ricardo J. Rodrigues, jornalista do Contacto, foi esta quinta-feira galardoado com um dos Prémios de Jornalismo Luso-Alemão - Deutsch-Portugiesischer Journalismus-Preis. A reportagem “A corrida contra o tempo para salvar os insetos”, publicada simultaneamente nos jornais luxemburgueses Contacto e Luxemburger Wort, no português Público, no espanhol El Confidencial e no holandês De Groenne Amsterdammer arrecadou o segundo prémio da competição.



A extinção dos insetos é uma catástrofe mundial Um quarto dos insetos europeus está hoje à beira da extinção. Há lugares onde a redução da biomassa dos invertebrados chegou aos 75 por cento. Está em causa a cadeia alimentar do planeta. Primeiro capítulo de uma série de três.

Esta reportagem integra a série “Insetos: pequena história de um desastre global”, escrita pelo jornalista português e com imagens da fotógrafa holandesa Sanne Derks. Este projeto de investigação, financiado pelo Earth Investigations Programme do JournalismFund.eu, levou os repórteres a viajarem por Portugal, Espanha, Alemanha e Luxemburgo para perceberem o impacto do desaparecimento dos invertebrados na Europa.

A série tentava perceber os efeitos do apocalipse destes seres vivos no Velho Continente. Os números a que os jornalistas chegaram são alarmantes. Todos os dias, 30 espécies desaparecem da face da Terra. Um quarto dos insetos europeus estão hoje ameaçados de extinção e há regiões do continente onde a redução da biomassa destes seres é na ordem dos 75 por cento.

“Apesar de não serem os seres mais amados do planeta, cumprem funções no ecossistema de grande importância. Estamos hoje a enfrentar sérios problemas por causa disso e toda a cadeia alimentar está comprometida. Desde a falta de decomposição das matérias mortas até ao aumento dos preços da comida, tudo se explica por esta catástrofe”, diz Ricardo J. Rodrigues.

O declínio dos insetos afeta a vida de cada um de nós Aumento dos preços da comida, secas, incêndios florestais e pragas agrícolas também se explicam pelo declínio dos insetos. A extinção tem um impacto económico. Segundo capítulo de uma série de três.

Os primeiros prémios foram atribuídos a Alexandra Prado Coelho por “Alemanha - A cena gastronómica de Berlim não tem regras nem fronteiras” (Público), e a Fabian Federl por Deixem arder! (revista Geo).Além de Ricardo J. Rodrigues, também o jornalista alemão Tobias Asmuth arrecadou um segundo prémio, com a reportagem “A Barragem e as fraturas” (semanário Der Freitag). Os terceiros prémios foram atribuídos a Tiago Carrasco pelo artigo “Viragem histórica alemã visa conquistar confiança dos aliados” (Expresso), e a Tilo Wagner pelo artigo “Em busca do Quebra-mar” (revista INDES - Zeitschrift für Politik und Gesellschaft).

A corrida contra o tempo para salvar os insetos Depois da II Guerra Mundial, a Europa encheu-se de florestas, campos e prados de crescimento rápido. A UE apostou na produção intensiva. Recuperar a biodiversidade perdida é uma corrida contra o tempo. Terceiro capítulo de uma série de três.

Este prémio bilateral é uma iniciativa da Associação de S. Bartolomeu dos Alemães em Lisboa, coordenado pelo Goethe-Institut. A entrega dos prémios da terceira edição terá lugar no Goethe-Institut em Lisboa no dia 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

