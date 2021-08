Há seis meses abriu A Mensagem de Lisboa, um site de informação sobre a capital portuguesa. A partir do café A Brasileira, no Chiado, uma pequena equipa relata as coincidências e as improbabilidades da capital, as vidas e as histórias dos lisboetas. Quando a conversa é saudade, este é o lugar para matá-la.

A massa de que é feita Lisboa

N'A Mensagem de Lisboa há crónicas de um antigo sem-abrigo que deixou as ruas e agora conta os dias debaixo das estrelas. Há reportagens com um colecionador de elétricos em tamanho real, com um afinador de queijo da Baixa, com uma vizinha que começou a arranjar as traseiras dos prédios e transformá-las em jardins. "As histórias pequenas têm muito valor quando expressam o sentido da humanidade", diz Catarina Carvalho, a jornalista que dirige o projeto. "Podem ser histórias pequenas, mas evidenciam o ar do tempo."

Por isso mesmo, chamar-lhe um jornal é capaz de ser pouco. Está certo que A Mensagem conta as histórias do que faz de Lisboa Lisboa: os esconderijos, as coincidências, as improbabilidades. Mas também resgata o fio da memória e também congrega a comunidade em torno de projetos que a mobilizem.

A redação d'A Mensagem n'A Brasileira do Chiado. Foto: DR

No outro dia o realizador Lauro António escreveu uma memória notável sobre todo o cinema que se construiu nas mesas de um café, o Vavá. Agora anda um debate danado sobre o que vai a capital portuguesa fazer para se proteger das alterações climáticas. Passado e futuro, sentados na mesma mesa.

A mesa é d'A Brasileira, café onde Fernando Pessoa conversava com os seus botões - ou com Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ricardo Reis. Do poeta vem o nome do jornal (não é só jornal). "Escolhemos falar de Lisboa porque é uma causa que já está ganha", diz Ferreira Fernandes, jornalista decano, também ele cabeça do projeto. Diz que a sua cidade não é esta - essa é Luanda - mas que é aquela onde viveu mais tempo. "Lisboa é boa para passear e olhar. Se não podíamos contar o mundo inteiro, então este era o melhor sítio para começar."

Leitores não, cidadãos

Catarina Carvalho numa reunião online d'A Mensagem. Foto: DR

A Mensagem zarpou Tejo fora a 22 de fevereiro deste ano. São seis meses de navegação, mais coisa menos coisa. Ao leme seguem Catarina Carvalho e Ferreira Fernandes, a mesma dupla que dirigiu o Diário de Notícias entre 2018 e 2020. A mítica crónica de FF, "Um ponto é tudo" (que durante anos encheu a última página do DN e nos últimos meses o P2 do Público), tem agora aqui residência fixa. A tripulação d'A Mensagem congrega uma mão-cheia de jornalistas que trabalha texto, vídeo e podcast (Álvaro Filho, Catarina Reis, Frederico Raposo e Nuno Mota Gomes), mais um grupo de estagiários da Universidade Nova de Lisboa, com quem o jornal estabeleceu parceria. O ilustrador Nuno Saraiva assina, com Ferreira Fernandes, histórias da capital em banda desenhada.

Os conteúdos são abertos e gratuitos. "O nosso objetivo é diversificar as fontes de financiamento com contribuições de leitores e fundos non-profit para tornar A Mensagem autosustentável - até porque os conteúdos fechados criam desigualdade informativa nos cidadãos", diz Catarina Carvalho. "Mas também temos consciência de que só podemos fazer isto porque temos um financiador que quis levantar este projeto." Fala de António Quaresma, sócio d'O Valor do Tempo, grupo que criou marcas como a Casa Portuguesa do Pastel de Bacalhau ou o Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa. Nos sócios fundadores estão também João Marecos e Tiago Quaresma. O projeto também ganhou apoio das bolsas de jornalismo da Google e do Facebook, além de contar com contribuições mensais (e voluntárias) dos leitores.

Carvalho diz que A Mensagem traz histórias inspiradoras, mas recusa-se ficar por aí. "Com recursos limitados, decidimos investir nos temas que não estão a ser tratados pelos outros jornais." Então não vão a todas as assembleias municipais, nem a todas as assembleias de freguesia - mas relatam a dureza das ruas quando a encontram. Polémicas sobre a Feira da Ladra, a Tapada das Necessidades ou um bairro degradado de Corroios têm espaço garantido. "Mostramos os problemas, mas também queremos apontar exemplos de soluções", diz a jornalista. "E às vezes tomamos partido. Na guerra entre bicicletas e carros lutamos pelas primeiras, porque somos defensores de uma cidade com menos emissões de carbono."

Ferreira Fernandes fala dos lisboetas, das histórias de pessoas negras, mestiças e asiáticas onde encontra, diz ele, "a salvação do mundo". "Uma das sensações que eu queria explorar neste jornal era a de ser concidadão. Antes de escrever sobre Lisboa já o sabia e confirmei: é uma cidade amada." Por isso também é mobilizável. Dá o exemplo dos vizinhos do seu bairro que se juntaram numa escadaria de prédio e combinaram, uma vez mais, fazer um jardim. "Pensava que isto só acontecia na minha rua e afinal não, era na capital inteira."

Reuniões de redação com participação dos lisboetas é uma das apostas. Foto: DR

Catarina Carvalho refere o mesmo espanto: "Falamos de árvores e descobrimos na população lisboeta que essa é uma causa tremenda, que há um amor enorme pelas árvores da cidade. E às vezes tenho a sensação de que conseguimos trazer uns óculos para os assuntos que estavam pouco nítidos. Isso também me faz pensar noutra coisa. Se mostrarmos os problemas mas também dermos soluções estamos a fazer dos leitores protagonistas das suas próprias histórias, a fazê-los agir em vez de torná-los vítimas das notícias."

Também por isso, organizam ciclos de debates, reuniões de redação em que os cidadãos participam, entrevistas ao vivo. Falaram de bicicletas e mobilidade, de árvores e jardins, de condomínios e direitos do consumidor. "Começámos a receber cartas em inglês também, de estrangeiros que vivem na capital e acabámos por organizar uma conversa para perceber o que as pessoas queriam", diz Carvalho. Apesar de não ser filosofia d'A mensagem escrever em outra língua que não o português, criaram um guia em inglês para as eleições municipais.

A tendência de urbanização é mundial e a ONU diz que 75 por cento da população viverá em cidades até ao fim do século. Lisboa, a maior das cidades portuguesas, tem de se pensar e decidir - e é isso que A Mensagem quer ajudar a fazer. Enquanto o faz, vai-nos matando devagarinho as saudades de casa.













