Jornal Contacto lança aplicação móvel de notícias

Redação O novo serviço é gratuito. Pode ser descarregado para Android e iOS.

O jornal Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. O novo serviço gratuito permite acompanhar a atualidade noticiosa a partir do smartphone, de forma mais simples e prática.

A nova aplicação é um serviço noticioso generalista e um olhar português sobre o Luxemburgo e o mundo lusófono. A par com as notícias, será possível aceder a todas as reportagens e conteúdos exclusivos, e opiniões dos cronistas.

A aplicação poderá ser descarregada na Google Play e na App Store.

Através do novo serviço, os utilizadores podem ainda subscrever as notificações, de forma a não perder o que de mais importante se passa no Luxemburgo e no mundo.

O Contacto pertence atualmente ao grupo multimédia Mediahuis, a par com a Rádio Latina, o Luxemburger Wort, o Virgule e o Luxembourg Times.

É o jornal de língua portuguesa mais premiado fora de Portugal. Com mais de 50 anos de vida é uma referência no Luxemburgo e em toda a diáspora.

