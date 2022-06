Os bilhetes para o concerto dos Hollywood Vampires serão postos à venda na segunda-feira, anunciou o L'Atelier.

Johnny Depp vai atuar com "supergrupo" no Rockhal em 2023

Depois de vencer quase na totalidade o mediático julgamento que o opôs a Amber Heard, Johnny Depp vai voltar à estrada com o "supergrupo" de rock que, em 2012, formou com o cantor e compositor Alice Cooper e com o guitarrista dos Aerosmith Joe Perry, e com quem lançou dois álbuns: "Hollywood Vampires" (2015) e "Rise" (2019).

Ator Johnny Depp vence processo contra Amber Heard nos EUA O júri sentenciou a atriz, ex-mulher de Depp, por difamação, condenando-a a pagar 15 milhões de dólares (cerca de 14 milhões de euros) por danos.

A paixão de Depp pela música é bem conhecida e já no final do mês passado, numa altura em que se processavam as alegações finais do julgamento, fez uma participação especial num concerto do músico britânico Jeff Beck, com quem deverá lançar um álbum em julho.

O Luxemburgo será uma das paragens da digressão dos Hollywood Vampires, marcada para junho do próximo ano. Além de várias cidades na Alemanha, a banda vai atuar no Grão-Ducado a 23 de junho.

A organização do concerto estará a cargo da sala de espectáculos L'Atelier e os bilhetes serão postos à venda a partir das 11h de segunda-feira.

