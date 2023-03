À moda de James Bond, o filme tem a sua ação em vários países e tem a duração de duas horas e 49 minutos.

Crítica de cinema

"John Wick: Chapter 4". Long John

A estreia de “John Wick: Chapter 4” (ou simplesmente “John Wick 4” dependendo dos mercados) foi inicialmente programada para 21 de maio de 2021, mas por causa da pandemia, bem como dos conflitos de agenda de Reeves que tinha rodado a última tirada de “Matrix”, teve a sua data de lançamento adiada um ano para 27 de maio de 2022. Mas essa não seria a última vez que o dia de lançamento mudaria; o filme é lançado oficialmente em 24 de março de 2023.

Para abrir o apetite, o trailer oficial de “John Wick: Chapter 4” foi lançado pela Lionsgate em 16 de fevereiro de 2023, para anunciar um evento promocional chamado ’Wick Week’. Com 90 segundos de duração, o trailer é uma espécie de versão remixada de “Woke Up This Morning”, uma música que muitos conhecem como um tema da série “The Sopranos”.

Como seria de esperar, o trailer tem tiroteios, momentos de esgrima e todo o tipo de violência que se possa imaginar, com John no centro. Mas nessas imagens podemos desde então descobrir, por exemplo, um adorável cão que ajuda o herói na batalha. Mas o filme, apesar de durar quase três horas, tem pouco tempo para cãezinhos adoráveis. “John Wick: Chapter 4” abre com o seu herói a fugir dos maus da fita.

O principal vilão da série é o Marquês de Gramont, líder da organização que continua a aumentar a recompensa pela cabeça de Wick enquanto também tenta encobrir os estragos da perseguição, incluindo a eliminação de outras pessoas.

À moda de James Bond, o filme tem a sua ação em vários países. No início encontramos Wick no Japão, onde busca a ajuda do chefe Shimazu e entra em conflito com um assassino cego chamado Caine.

O ator Laurence Fishburne aparece de vez em quando como o Q de Wick sempre que o protagonista precisa de um novo traje à prova de balas. Shamier Anderson interpreta um assassino que parece estar simplesmente à espera de que o preço pela cabeça de Wick atinja o nível certo para então o apanhar.

O filme completa o universo da série com um enredo de vingança e libertação, sem complicações.

Já disse que esta película tem quase três horas? Mais exatamente, “John Wick 4” tem duas horas e 49 minutos de duração, mas propõe uma história que, se fosse contada de forma mais rápida, poderia caber em num telefilme de 83 minutos que passaria bem no Canal Hollywood.

No entanto, a forma como Chad Stahelski, um duplo que se tornou realizador, recriou o argumento, cheio de confrontos verbais silenciosos e cheio de rituais, torna a obra quase hipnótica. O filme completa o universo da série com um enredo de vingança e libertação, sem complicações. Wick violou uma lei da organização mafioso do Marquês de Gramont que é dona disto tudo e só tem duas opções: Morrer ou desafiar o marquês para um duelo de morte, que deverá ter lugar ao nascer do sol em Paris.

Este quarto capítulo da saga John Wick é muito longo? Acredite que sim. Houve momentos em que me senti como quando ia à missa, quando era miúdo, e começava a contar os momentos da liturgia para calcular quanto faltaria para o fim... Em “John Wick 4” o fenómeno pode ser bastante parecido: já imaginamos o que vem a seguir, só esperamos que venha e acabe depressa. Mas para quem seja fã de filme de ação, e para os adeptos da saga, o filme será um enorme prazer, algo como comer um big gelado. A gente sabe que engorda mas vamos dizer a nós próprios que uma guloseima ocasional não nos pode fazer mal.

E no final fica sempre a pergunta: haverá um “John Wick 5”? É difícil dizer para onde esta saga pode ir sem mudar completamente a personagem de Wick. Mas talvez os fiéis da série só queiram ver uma prequela ou qualquer outro formato que complete os elementos que faltam no mistério do misterioso senhor Wick...

“John Wick: Chapter 4” de Chad Stahelski, com Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne e Hiroyuki Sanada.

