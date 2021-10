James Michael Tyler, o Gunther da série norte-americana "Friends", morreu em casa em Los Angeles de cancro da próstata, de que sofria desde 2018.

EUA

Gunther da série "Friends" morreu de cancro

AFP O ator James Michael Tyler, mais conhecido pelo seu papel como Gunther na série norte-americana "Friends", morreu no domingo aos 59 anos, de cancro da próstata, noticiou a imprensa norte-americana.

Tyler morreu em casa em Los Angeles de cancro da próstata, de que sofria desde 2018, disse um amigo íntimo, Toni Benson.



"O mundo conhecia-o como Gunther no programa, mas aqueles que lhe eram mais próximos conheciam-no como ator, músico, ativista do cancro e marido amoroso", disse Toni à imprensa.

A personagem de Tyler em "Friends" apareceu em 150 episódios ao longo de 10 temporadas do popular sitcom dos anos 90. Era o gerente sarcástico do Central Perk, o café onde as principais personagens se encontravam.

Tyler apareceu noutras séries como "Scrubs", "Sabrina, a Aprendiz de Feiticeiro" e "Modern Music".

Numa publicação no Twitter, a Warner Bros disse que lamenta a perda de um "ator amado e parte integrante da família 'Friends'". "Os nossos pensamentos estão com a sua família, colegas, amigos e fãs".

Tyler tinha anunciado em junho durante uma emissão da NBC que sofria de uma forma avançada de cancro da próstata desde setembro de 2018, que se tinha propagado ao seu sistema ósseo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.