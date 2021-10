"Io sto bene" uma obra obrigatória sobre a vida de emigrante, mas é igualmente um retrato de gerações tão diferentes, mas afinal tão parecidas...

"Io sto bene". Vai ficar tudo bem

A história que conta o filme "Io sto bene", do realizador e produtor Donato Rotunno, tem caráter universal e chega profundamente ao coração de qualquer expatriado. Antonio, a personagem principal do filme, deixa a Itália natal nos anos 60 para passar "uns tempos" no centro da Europa. O jovem Antonio vai instalar-se no Luxemburgo, enquanto que os seus amigos e companheiros de emigração, Vito e Giuseppe, encontram trabalho na Bélgica e na Alemanha respetivamente.

Antonio conhece Mady e desenvolve-se entre ambos uma relação fusional que vai deixar um enorme vazio na vida do imigrante quando ela falta. Sózinho, Antonio vai questionar a sua vida, as suas escolhas e aquilo que poderia ter feito num país que continua a não sentir como seu.

Antonio cruza Leopoldina – que prefere que lhe chamem Leo – uma jovem grafista e VJ que quer ser artista. Depois de uma crise conjugal, a jovem conhece Antonio e cria-se entre les uma verdadeira simbiose.

"Io sto bene" é, na carreira do seu criador, uma sequência lógica. Donato Rotunno já tinha assinado em 2012 um documentário intitulado "Terra mia, terra nostra".

Luxemburguês de origem italiana, o realizador estudou na Bélgica e dirige agora uma produtora, a Tarantula Luxembourg, responsável por vários filmes de destaque na cena internacional; a sua longa metragem "Baby(a)lone" representou o Luxemburgo nos Óscares de Hollywood.

O nome do filme tem origem numa música de uma famosa banda italiana dos anos 90, os CCCP. A energia desse tema e a sua letra inspiraram a película e, sobretudo, a personagem de Leopoldina. O realizador deixa claro que esta personagem representa claramente o desnorte da juventude de hoje.

Mas não é só a jovem Leo que sofre desventuras. A história de Antonio é uma acumulação de tristezas, de projetos falhados e de paixões não correspondidas. "Io sto bene" não é um filme destinado a transmitir uma mensagem pessimista; nada disso. A obra que escreveu e realizou Donato Rotunno pode parecer triste e derrotista por momentos, mas para este italo-luxemburguês a vida é mais bela do que os momentos menos bons.

Para um emigrante português, "Io sto bene" vai deixar marcas naqueles sítios que mais doem, mas de forma positiva e cheia de esperança. Descobrir a vida de Antonio é reviver a nossa história, a dos nossos pais, dos nossos avós, sejam eles migrantes ou não.

A exatidão da escrita, do ritmo e do trabalho da maioria dos atores fazem de "Io sto bene" uma obra obrigatória sobre a vida de emigrante, mas é igualmente um retrato de gerações tão diferentes, mas afinal tão parecidas, porque em comum temos, pelo menos, a vontade de fique tudo bem...

"Io sto bene", de Donato Rotunno, com Renato Carpentieri, Sara Serraiocco, Alessio Lapice, Marie Jung, Vittorio Nastri e Jules Werner.

