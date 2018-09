Não confundir com o Coachella, mas este festival também acontece no deserto. O Burning Man, evento de música, cultura e arte alternativas, acontece todos anos no deserto Black Rock, no estado do Nevada, nos EUA. O Contacto selecionou as melhores fotos dos utilizadores do Instagram que estiveram no evento.

Instagram: As melhores fotos do Festival Burning Man 2018

O deserto Black Rock é uma tela em branco para tanta cor. As vestes são do mais excêntrico possível. As instalações artísticas recriam cenários futuristas e insólitos, estímulos à criatividade e auto-expressão. Cerca de 70 mil pessoas rumam todos os anos ao Nevada para viver em comunidade, numa celebração da cultura e arte alternativas.



Várias instalações artísticas são erguidas na cidade temporária criada de propósito para o evento, este ano com o mote 'I, Robot'. Um dos pontos altos do festival é a queimada de uma efígie em madeira, o 'Burning Man'.



Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Instagram/@thesprightlyobserver Foto: Instagram/@desibackpacker Foto: Instagram/@xlifebuthowtoliveitx Foto: Instagram/@guyprives Foto: Instagram/@nickpolman Foto: Instagram/@tourister.ru Foto: Instagram/@tedalcorn Foto: Instagram/@backpacker.hu Foto: Instagram/@shamrockthetraveler Foto: Instagram/@henniterness Foto: Instagram/@sararsalgado Foto: Instagram/@nanchik13 Foto: Instagram/@luigilandolfo Foto: Instagram/@bmlagrange_ Foto: Instagram/@305hotspots Foto: Instagram/@jsalephotography Foto: Instagram/@kacyjun Foto: Instagram/@meta.is Foto: Instagram/@carmela_yoga Foto: Instagram/@moliverallen Foto: Instagram/@ymashkov Foto: Instagram/@roemcdermott Foto: Instagram/@mdferreira Foto: Instagram/@nickpolman Foto: Instagram/@kamachwat Foto: Instagram/@gabriolndn

A agência noticiosa Associated Press descreve o festival como "uma mistura esotérica de um ritual de fogo pagão e um circo dadaísta de ficção científica onde alguns pintam os seus corpos, tocam bombos, dançam nus e vestem fatos que chamariam atenções até numa parada do Mardi Gras". Os participantes são desafiados a viver em comunidade e a participar ativamente em atividades de "auto-expressão", "inclusão radical" e de "comunhão".

A primeira edição do Burning Man aconteceu em 1986 numa pequena praia na cidade de São Francisco, nos EUA. O festival está ligado à 'contracultura', um movimento que rejeita as normais e ideais da cultura mainstream. A começar pelo preço do bilhete: entre 425 e 1200 dólares.

Catarina Osório



