Iniciativa. Tomar um café e aperfeiçoar uma língua

Diana ALVES Quer aperfeiçoar uma língua enquanto toma um café?

Quer aperfeiçoar uma língua enquanto toma um café? Então, esta notícia é para si. Já estão disponíveis as datas dos ‘cafés des langues’ agendados para este ano. Trata-se de uma iniciativa mensal, promovida pela ASTI, no centro cultural Drescherhaus, em Dommeldange.

Em cada mesa deste café, fala-se uma língua, do francês ao alemão, passando pelo inglês, italiano, espanhol, português e luxemburguês. A autarquia da capital, parceira do projeto, destaca que esta é uma opção informal e descontraída para aperfeiçoar conhecimentos linguísticos e até para fazer amigos.

Além de as sessões serem gratuitas, os participantes terão direito a duas bebidas também grátis. A próxima sessão tem lugar no dia 26 de abril. As restantes datas e informações sobre as inscrições estão disponíveis no site da rádio, em latina.lu.

