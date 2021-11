Nos últimos dez anos a banda esteve no Grão-Ducado várias vezes. Desta vez regressa para a Capital Europeia da Cultura 2022 - Esch-sur-Alzette.

Música

Imagine Dragons voltam ao Luxemburgo em 2022

Redação Nos últimos dez anos a banda esteve no Grão-Ducado várias vezes. Desta vez regressa para a Capital Europeia da Cultura 2022 - Esch-sur-Alzette.

Depois da confirmação dos Black Eyed Peas em Esch-sur-Alzette, a organização do Open Air Belval anunciou que o Luxemburgo vai receber a banda norte-americana Imagine Dragons no dia 16 de junho do próximo ano, a propósito da Capital Europeia da Cultura 2022.

A banda norte-americana irá apresentar o seu novo álbum "Mercury - Act 1", produzido por Rick Rubin e que foi lançado no início de setembro. O disco não convenceu os críticos, mas alcançou o top 10 nos EUA.

Black Eyed Peas no Luxemburgo em junho A banda, em formato trio desde a saída da vocalista, Fergie, em 2017, vai atuar no regresso do Open Air Belval, a 15 de junho. Bilhetes já estão em pré-venda.

Os bilhetes estarão à venda a partir das 10 da manhã da próxima sexta-feira (5 de novembro), no website Rockhal.

