Crítica de cinema

"I fiori persi". A pandemia que nunca existiu

Poucas coisas me irritam mais do que os negacionistas. Conheço alguns. Tenho amigos assim. Tenho amigos que acham que a pandemia foi uma treta, que a covid foi uma gripezinha, como disse o malfadado presidente do Brasil. Tenho amigos que, no dia em que as máscaras deixaram de ser obrigatórias, colocaram uma só para gozar com os "carneiros" e para festejar o regresso daquilo a que chamam liberdade.

A pandemia existiu. Que o digam as famílias de muitos mortos e de muitos doentes com graves sequelas. Os negacionistas dirão que foi outra coisa, que foi gripe, que foi um vírus feito na China, ou o raio que os parta. Enfim, os negacionistas da pandemia dão-me vontade de dizer coisas assim: que vão para o raio que os parta (e que Santa Bárbara me perdoe!).

Está neste momento nas salas luxemburguesas um filme bom para negacionistas. O seu autor é italiano, mas fez a sua carreira profissional no Luxemburgo, como fotógrafo e como cineasta.

Fabrizio Maltese gosta de filmar como quem tira fotografias. Gosta de pessoas que se mexem em frente à câmara, à semelhança do que fazia o rei do cinema português do século XX, Manoel de Oliveira. A câmara não mexe, quem mexe são os atores, dizia o mestre. Maltese podia ter sido discípulo de Oliveira, não sei se alguma vez viu um filme do realizador português, mas na próxima vez que o cruzar vou colocar-lhe a questão.

"I fiori persi" é um filme simples, rodado com um telemóvel. Fabrizio Maltese foi até à sua Itália natal para estar junto dos pais, idosos, sobretudo porque o seu progenitor teve de ser operado. Nessa altura, o cineasta não sabia que a covid-19 estava a aparecer e que a pandemia se preparava para mudar o mundo.

Chegado a Viterbo, na região de Lazio, Maltese vai acompanhar a operação cirúrgica do seu pai, mas a pandemia – que fortemente atacou aquela zona de Itália – vai prendê-lo na casa dos pais, e atacá-los.

A mãe de Fabrizio Maltese vai falecer, vítima de covid, deixando Fabrizio sozinho em casa com o pai, ambos num luto difícil, confinados com as lembranças da mãe e a frágil saúde do pai.

"I fiori persi" é um documentário singelo, com fortíssimos momentos de emoção, porque o telemóvel do realizador impõe-se no meio da sala de estar familiar. Lágrimas, histórias e momentos como a duríssima seleção dos objetos pessoais da mãe, transformam este documentário num dos melhores relatos da pandemia.

O filme de Maltese é a doença vista de dentro, vista do ponto de vista das emoções, vista do interior de uma casa-prisão porque não se pode sair. Mas a prisão é também emocional: pai e filho vão ter de viver juntos um drama que não esperavam e gerir um luto improvável.

A presença da mãe é global, mas o seu nome não é dito, como se fosse proibido ou, se calhar, porque as lágrimas se soltariam ao dizer mãe ou ao pronunciar o seu nome.

Fabrizio, e o pai Maurizio, aceitaram a exposição dos sentimentos neste documentário. Para o filho, o filme foi uma forma de sobreviver, de gerir a dor. Para o pai, naquela altura deve ter sido um choque que o velho senhor aceitou por respeito pelo filho.

Hoje, sei que a família Maltese tem orgulho na obra de Fabrizio. O pai até se deslocou ao LuxFilmFest para partilhar a sua experiência como "ator". Ambos fizeram o seu luto e "I fiori persi" é a melhor homenagem que um filho podia fazer a uma mãe que perdeu.

O documentário tem defeitos, bastantes. Tem sobretudo elementos pseudo-poéticos que não faziam falta, mas o resto é tão genuíno que vale bem uma visita ao cinema. E, já agora, se o estimado leitor for um pobre negacionista, não sabe o bem que lhe fazia...

"I Fiori persi", de Fabrizio Maltese, com Maurizio Maltese e Fabrizio Maltese.

