A estreia da segunda temporada no fim de semana teve mais impacto mundial do que o 6-0 com que a seleção portuguesa corrigiu o Luxemburgo.

"I am Georgina". Presunto servido em loiça Hermès

Enquanto todos os portugueses do Luxemburgo (que conseguiram bilhete para o jogo) passaram a noite de domingo com Cristiano Ronaldo, eu preferi passá-la com Georgina Rodríguez. A noiva, ou namorada, ou, segundo alguns, esposa do internacional português acaba de ver a segunda parte da série que lhe é dedicada sair na Netflix.

Digam o que disserem foi o evento do fim de semana, com mais impacto mundial do que o 6-0 com que a seleção portuguesa corrigiu o Luxemburgo. Há algumas semanas que a Netflix me andava a avisar que a segunda temporada estava a caminho. Mas como eles avisam com bastante antecedência, acabo por me esquecer. Acreditar que tal evento possa escapar-nos é pura ficção. A Netflix avisa-nos também logo que a série está disponível.

Para mim isso foi quando a minha filha bebé acordou a meio da noite e decidiu que duas da manhã eras as novas sete e meia e, por isso, não estava a pensar dormir. Liguei a televisão e apareceu-me o YouTube mas, sinceramente, decidi ser egoísta e não voltar a ver pela milésima vez os vídeos do Panda e os Caricas. Pus a Maria Rita ao meu colo e abri a Netflix (não sem antes baixar o som: se a mãe acorda e vê que estou a embalar a bebé com Netflix vai passar-se). Logo que lanço a aplicação la está ela: "Soy Georgina", em inglês "I Am Georgina", que é mais estiloso.

Bem, vamos ver um pedaço e rezar para que a miúda adormeça. A série começa com Georgina a comentar a sua vida como no sofá da Casa dos Segredos ou no Big Brother. A espanhola está cada vez mais produzida: aparece sempre com vestidos fabulosos e maquilhagem perfeita.

Desde a primeira parte da série, a sofisticação de Georgina multiplicou-se por dois e, um dos seus amigos /assistentes recorda que a companheira de Cristiano Ronaldo faz parte da Champions League dos VIPs e que não pode viajar pelo mundo fora sem um séquito de acompanhantes para a vestirem e maquilharem.

Apesar de a protagonista da série ser cada vez mais chique, o seu lado (cada vez menos) natural vem ao de cima regularmente, sobretudo quando se trata de comida. Georgi assume a sua paixão por presunto de porco preto ibérico e declara que raramente deixa uma fatia no prato.

A dieta é um dos elementos da simplicidade da namorada de CR7, embora, muitas vezes, o presunto e o salpicão sejam servidos em pratos Hermès ou ao lado de sacos Prada ou a bordo do jato privado.

Georgina foi desenvolvendo tiques de gente importante como quando diz "se quiseres jogar futebol diz que eu mando reservar um estádio" ou quando trata por amiga a cantora Rosalía, apesar de nunca se terem encontrado antes. Já para não falar do facto que Georgina pode realizar sonhos de infância como ir dançar à London Royal Opera House, já que – recordem-se – quando era miúda estudou ballet clássico.

Foi o ballet que cansou a Maria Rita. A minha filha decidiu que a música não lhe agradava e acabou por pedir "O Areias" na versão dos Caricas. Três repetições depois aceitou que voltássemos à Netflix para ver Georgina num vestido rosa flash que adorou. Como ainda não fala, não disse "que giro" ou "quero um vestido assim", mas a gente sabe quando um bebé gosta de qualquer coisa pela forma como arregala os olhos e se lança para a frente. Concordo com a minha filha: o vestido rosa de Georgina fica-lhe bem apesar de, como ela não se cansa de lembrar, ainda ter banhas da gravidez.

Como português saudoso da minha terra, foi a visita a Lisboa que me deixou melhores recordações, apesar de Georgina ir visitar um centro de acolhimento temporário de menores, em Carnaxide, onde Georgina se emociona e nós com ela. Aqui a espanhola assume que no futuro vão viver em Lisboa, mas provavelmente sem marquise no topo do apartamento que, diga-se, tem uma vista incrível para a capital portuguesa.

Sempre presente está a perda de Ángel, um dos gémeos do casal Georgina-Cristiano que não sobreviveu ao parto, e que é um dos temas centrais no início desta segunda temporada.

A minha filha adormeceu e tive de ver o resto no dia seguinte, sem ela. Tive a tentação aqui e ali de avançar um ou outro momento do episódio para a frente, mas acabei por ir até ao fim sem tocar no telecomando.

O meu conselho? Há melhor para se ver na Netflix, mas é um bom produto para se seguir distraidamente enquanto se lancha uma sandes de presunto (mesmo que não seja em loiça Hermès).

"Soy Georgina", de Víctor Rins e Georgina Rodríguez.

