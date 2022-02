A série está bem feita, alternando as emoções e mostrando uma certa simplicidade da companheira do melhor jogador do mundo, cujas ocupações principais são escolher roupas para eventos e marcar férias. Estou a ser injusto, confesso.

Séries

"I am Georgina" e "The Tinder Swindler". Manuais para enriquecer

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS

Uma sondagem que eu fiz revela que os trabalhadores que têm assinatura da plataforma Netflix produzem muito menos quando estão em teletrabalho. Segundo este estudo, que eu efetuei junto de vários amigos, aqueles que têm Netflix passam, por vezes, horas seguidas a ver uma série enquanto, pelo canto do olho, espreitam o ecrã do PC para ver se chega alguma mensagem importante do patrão.

Nesse estudo, mostra-se ainda que um em cada 2,7 trabalhadores meus amigos aumentou o débito do serviço de internet em casa para poder – teoricamente – trabalhar em melhores condições por causa da pandemia. Mas 0,9 trabalhadores meus amigos em 2,7 reconhecem que o fizeram para ter melhor qualidade de streaming Netflix.

Para quem possa estar interessado, colocarei um destes dias à vossa disposição os resultados desta sondagem, não sem antes eliminar todas as menções relativas aos sites de pornografia que muitos dos utilizadores das plataformas de streaming utilizam igualmente, entre séries, entre filmes e entretanto.

Mas a questão que me traz aqui hoje é distinta, embora tenha a ver com aquilo a que no meu estudo chamo o Netflix-overload (sobrecarga de Netflix, em português. Optei pelo inglês porque fica sempre melhor; dá um ar mais científico). Tendo em conta as conclusões da minha sondagem- mais exata que as das eleições – proponho a que os fãs de séries e filmes em streaming moderem a visualização de ficção e alternem com documentários.

Espantem-se, eles também existem nas plataformas. E para quem andasse distraído, na semana passada, no top luxemburguês da Netflix, estavam dois documentários: "I am Georgina" e "The Tinder Swindler".

Sobre o primeiro não preciso de dizer muito porque tenho a certeza de que muitos dos leitores desta crónica já viram o documentário sobre Georgina, que a Netflix apresenta como uma série de "realidade", como se fosse um reality show em diferido.

É fascinante para qualquer português ver esta série porque nos permite penetrar na vida do português mais famoso do mundo. Ao estarmos ali com Georgina, estamos também com Cristiano Ronaldo, apesar de ele deixar bem claro que não tem tempo e que não tem nada a ver com isto. CR7 avisa também que está à espera do documentário sobre ele, que este é dela (já houve um sobre ele, mas já lá vão uns anos e, entretanto, há muito para contar).

Apesar de se ver e sentir que cada frase foi calculada, e de ter havido um exército de consultores do household CR7 a censurarem cada take, Georgina acaba por abrir o coração, por contar a sua infância difícil, mas só revela coisas que lhe ficam bem.

A série está bem feita, alternando as emoções e mostrando uma certa simplicidade da companheira do melhor jogador do mundo, cujas ocupações principais são escolher roupas para eventos e marcar férias. Estou a ser injusto, confesso. Georgina também dá abraços às crianças e vai buscar os filhos à escola, sempre que não está em viagem no jato privado do namorado. Continuo a ser injusto. Georgina também se preocupa com o mobiliário e com os bibelôs que, lembra, não convém acumular, porque depois ela vai ter uma trabalheira só para limpar o pó.

Apesar de se ver e sentir que cada frase foi calculada, e de ter havido um exército de consultores do household CR7 a censurarem cada take, Georgina acaba por abrir o coração, por contar a sua infância difícil, mas só revela coisas que lhe ficam bem. O único que até sai mal na fotografia é o generoso namorado que, apesar de dar tudo a Georgina e aos seus amigos, hesita em lhe dar o que ela mais quer: o nó. Ela manifesta claramente a sua vontade de casar, mas ele diz que está à espera do "clique". Entretanto, a espanhola – que se acha cidadã do mundo, mas com destaque para Portugal, Espanha e Argentina – diz que só pensa no dia do enlace.

A outra série documental que queria aconselhar aos meus leitores é sobre um homem que vive às custas das suas namoradas. Igualdade de género oblige escolhi esta série, mas também porque os assinantes da Netflix a referenderam nos últimos dias.

Aqui o protagonista não se chama Georgina mas Hayut, embora no documentário o homem mude de nome para poder enganar o máximo de vítimas. Eu explico.

A maioria dos homens vão para ao Tinder para engatar uma mulher e a levar para a cama. Hayut não. Paciente, o israelita fazia-lhes a cama. Tudo o que queria era viver como um nababo à custa do dinheiro delas.

Shimon Hayut mudou de identidade para poder enganar o máximo de vítimas. Foto: DR

Incrivelmente, o protagonista de "The Tinder Swindler" conseguiu escapar às suas vítimas e às autoridades, mas não conto mais porque o prazer de descobrir esta história real é tão grande como o de ver qualquer ficção de qualidade.

E já me ia esquecendo, a minha sondagem sobre a Netflix diz também que ver estas séries reais sobre pessoas normais faz bem à saúde, tão bem como seguir com atenção aquelas influenciadoras que passam a vida no Dubai.

"I am Georgina" de David Huergo, e "The Tinder Swindler" de Felicity Morris.

