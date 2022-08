[Adam] Sandler faz com que o público se interesse e se sinta envolvido nela.

Opinião Cultura 1 3 min.

Crítica de cinema

"Hustle". Um Rocky para o século XXI

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS [Adam] Sandler faz com que o público se interesse e se sinta envolvido nela.

Adam Sandler tem passado os últimos anos a redefinir o tipo de filmes em que participa. "Hustle", que está firmemente no topo da lista de filmes mais vistos na Netflix desde que foi lançado, é apenas o exemplo mais recente de uma série de reviravoltas inesperadas na carreira de Sandler que incluem boas escolhas tais como "The Meyerowitz Stories", "The Week Of" ou "Murder Mystery".

Dirigido por Jeremiah Zagar, "Hustle" tem como protagonista Sandler no papel de Stanley Sugerman, um olheiro da equipa de basquetebol Philadelphia 76ers que passa a maior parte do tempo a viajar, à procura da próxima sensação da NBA.

Adam Sandler pode não ser o único motivo pelo qual o filme funciona, mas é ele que faz com que funcione melhor do que seria de esperar.

Quando descobre Bo Cruz, interpretado por um verdadeiro basquetebolista, Juancho Hernangómez, Sugerman acredita que descobriu uma pérola e investe no desconhecido espanhol.

Além de Hernangómez, o filme está recheado de outros basquetebolistas atuais e ex-jogadores da NBA, incluindo Anthony Edwards, Boban Marjanovic, Kenny Smith e Julius "Dr. J" Erving. A mistura de tantos elementos da vida real, misturada com os toques cinematográficos naturalistas do realizador, Jeremiah Zagar, faz com que muitos espetadores se interroguem se o filme é baseado numa história real.

Zagar, nasceu e cresceu na Filadélfia, e vive atualmente em Brooklyn. É um confesso apaixonado pelo basquetebol e quando era miúdo adorava filmes sobre desporto.

O projeto começou com uma chamada telefónica de Sandler que propôs a ideia ao incrédulo realizador. Um filme sobre basquete que se passa em Filadélfia e com jogadores verdadeiros parecia "bom demais para ser verdade", afirmou recentemente o cineasta, reconhecendo que começou a sonhar. Acima de tudo, Sandler tinha-lhe proposto trabalharem juntos no argumento, o que para Zagar era fundamental pois pretendia "autenticidade".

O resultado é "Hustle". Um filme sobre basquetebol surpreendentemente bom que quer ser apenas um filme de desporto surpreendentemente bom. Os seus criadores têm consciência de estar a trabalhar com clichês, mas tentam dar-lhes a volta ou torná-los aceitáveis.

Se o trabalho de equipa faz o sonho deste filme funcionar, não há dúvida sobre qual é o jogador mais valioso de "Hustle". Adam Sandler pode não ser o único motivo pelo qual o filme funciona, mas é ele que faz com que funcione melhor do que seria de esperar.

Juancho Hernangómez, o basquetebolista espanhol que começou a competir no seu país e agora joga na NBA, é também uma bela surpresa. Além de bonitão, nos Estados Unidos é uma estrela, com um currículo invejável desde 2016, quando foi profissionalizado pelos Denver Nuggets. Desde 2021, Hernangómez é jogador dos Boston Celtics.

Para os norte-americanos, "Hustle" será muito mais familiar do que para a maioria dos europeus, mais afastados da realidade do basquetebol norte-americano, mas ninguém vai deixar de se envolver na história que parece mais antiga do que o próprio jogo, porque Sandler faz com que o público se interesse e se sinta envolvido nela.

O investimento do ator é total e genuíno, de uma maneira especial. Mesmo quando tenta iluminar as coisas com alguns sandlerismos da velha escola, tudo passa com a maior das normalidades.

Fazer um drama desportivo para um serviço de streaming que coloca à disposição milhões de dólares não é exatamente um a mesma coisa que fazer um filme independente ou uma aposta arriscada, mas os criadores de "Hustle" deixam a clara impressão de terem realizado o que lhes apeteceu e não o que a Netflix mandou.

"Hustle", de Jeremiah Zagar, com Adam Sandler, Juancho Hernangómez, Queen Latifah, Robert Duvall, Ben Foster e Heidi Gardner.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.