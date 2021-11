Lady Gaga vai certamente arrebatar prémios por esta interpretação.

Crítica de cinema

"House of Gucci". O regresso do Padrinho

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS Lady Gaga vai certamente arrebatar prémios por esta interpretação.

Inspirado num livro de Sara Gay Forden, com argumento de Becky Johnston e Roberto Bentivegna, "House of Gucci" pretende ser uma obra épica e dramática, o que levou os seus criadores a escolherem Ridley Scott, um realizador daqueles que sabem vender e contar uma grande história. Scott é ajudado por um elenco de estrelas que inclui Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek, Al Pacino e Jared Leto e pelo conteúdo efervescente do livro "The House Of Gucci" que, por sua vez, se inspira na chocante história real da família que está por trás da marca italiana Gucci.

A história abrange três décadas de amor, traição, decadência, vingança e, finalmente, assassinato. Pelo caminho descobrimos a importância de um nome e aquilo de que uma família será capaz para o controlar. Esta realização de Ridley Scott foi aguardada com fervor pelos cinéfilos, mas também pelas fashion victims de todo o planeta. O seu impacto nas redes sociais foi e será muito importante. O filme passa-se em Itália e conta a história de Patrizia Reggiani, concentrando-se nos acontecimentos após o assassínio do ex-marido de Patrizia e ex-chefe da casa de moda Gucci, Maurizio Gucci, em 1995. Patrizia foi julgada e condenada pela morte de Maurizio. Além de Lady Gaga e Adam Driver que são protagonistas do filme, os papéis secundários foram para Jared Leto, Salma Hayek, Al Pacino e Jeremy Irons.

A interpretação destas estrelas não é do mesmo nível. Até parece que alguns não perceberam bem o que estavam ali a fazer ou o registo que o realizador queria impor ao filme. Mas certamente será unânime a qualidade da prestação de Lady Gaga que é forte e feroz. A atuação da cantora demonstra que a sua transição para uma carreira como estrela de cinema está consumada.

Comparar "House of Gucci" a "The Godfather" é uma tentação natural. A obra de Ridley Scott tem um timbre muito especial e, por isso, a interpretação que mais impressiona é a de Al Pacino. É o veterano ator que dá o tom do filme. É verdade que o filme não é homogéneo como se gostaria; cada membro do elenco atua como se estivesse num filme distinto, exceto Al Pacino que acertou em cheio.

Lady Gaga vai certamente arrebatar prémios por esta interpretação que merecerá elogios e galardões destinadas às melhores performances do ano. E depois, "House of Gucci" está cheiinho de frases, de citações potenciais e de memes que vão infestar as redes sociais, como se de uma história de Borat se tratasse. Para alguns, este filme merecerá adjetivos do tipo 'maluco' ou 'parvo', mas isso é não entender a excentricidade do projeto, as suas personagens estranhas, os sotaques fortes e as histórias improváveis.

E que pensam os Gucci do filme? Uma coisa é certa: não estão satisfeitos. Patrizia Gucci, prima de Maurizio, interpretado por Adam Driver, considera que "House of Gucci" roubou "a identidade da família apenas para fazer dinheiro". A senhora Gucci também não apreciou os atores e queixa-se que Al Pacino não se parece em nada com o seu avô, "um homem elegante, alto, de olhos azuis”. Segundo Patrizia Gucci, Pacino é feio e não tem nenhuma semelhança com a pessoa que interpreta.

"House of Gucci", de Ridley Scott, com Lady Gaga, Jared Leto, Adam Driver, Al Pacino, Salma Hayek, Tom Ford e Jeremy Irons.





