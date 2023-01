Más condições do edifício onde se localizava ditaram o encerramento, por tempo indefinido, do mais antigo clube do género em atividade na Europa.

Hot Clube de Portugal, o mais antigo clube de jazz europeu, fecha portas

Más condições do edifício onde se localizava ditaram o encerramento, por tempo indefinido, do mais antigo clube do género em atividade na Europa.

O Hot Clube de Portugal (HCP), o mais antigo clube de jazz europeu em atividade, situado em Lisboa, encerrou portas esta quarta-feira, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada pela Câmara Municipal por “questões estruturais” do edifício, localizado na praça da Alegria, onde se localiza o clube.

Em declarações à agência Lusa, a presidente do HCP, Inês Homem Cunha, disse que sabia "ainda muito pouco” sobre a questão, e que está prevista uma reunião com a autarquia esta sexta-feira.

“A Câmara de Lisboa fez uma inspeção ao Hot Clube, aqui há umas semanas, depois regressou há uma semana, e agora comunicou-nos que o edifício tem danos estruturais, que está em perigo e portanto não pode funcionar”, explicou o responsável à Lusa, adiantando que não há previsão de reabertura.

Apesar disso, num post na sua página do Facebook, o Hot Clube promete dar mais informações em breve.

O famoso clube de jazz português foi fundado em 1948 por Luiz Villas-Boas, com o objetivo de promover e divulgar a música jazz.

Segundo a sua página oficial, a ideia de criar a estrutura terá nascido três anos antes, em 1945, nas reuniões em casa dos irmãos Sangareau, em que se "juntavam alguns entusiastas do Jazz, ou da música HOT em contraposição à música clássica". Luiz Villas-Boas, os irmãos Ivo e Augusto Mayer, Gérard de Castelo Lopes e Helena Villas-Boas encontravam-se para trocar discos, ouvir as novidades musicais e tocar. "O grupo foi-se alargando e organizando, de forma mais ou menos informal, sessões de jazz com músicos portugueses e estrangeiros que, estando de passagem por Lisboa eram convidados a juntar-se", explica o site do Hot Clube.

Liderado por Luiz Villas-Boas, o grupo, através de um programa de rádio, começou a reunir, desde 1948, potenciais sócios para criar um clube de jazz, que acabou por ser formalizado a 16 de março de 1950, com a aprovação dos Estatutos do Hot Clube de Portugal, sob o slogan “Divulgação da Música de Jazz”.

Mas a data oficial de formação do clube é 19 de março de 1948, quando Luiz Villas-Boas preencheu a ficha de sócio número um, documento que se mantém como parte do património da instituição.

Em 1979 foi fundada, pelo contrabaixista Zé Eduardo, a Escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, agora Escola Luiz Villas-Boas, em homenagem ao fundador do clube. Contando atualmente com cerca de 360 alunos, a escola de jazz portuguesa é membro fundador da International Association of Schools of Jazz (IASJ), que integra instituições de referência mundial no ensino da música, como a Berklee College of Music, o Conservatório de Paris ou a Royal Academy.

A par do clube e da Escola de Jazz Luiz Villas-Boas, parte do trabalho do Hot Clube passa pelo núcleo museológico, assente sobretudo no espólio deixado pelo fundador, que morreu em 1999. Desde 2014, a instituição detém igualmente uma etiqueta discográfica própria.

Mais de setenta anos de história ligada ao jazz e vários desafios

Referência na música jazz em Portugal e internacional, o Hot Clube de Portugal é um marco da cidade de Lisboa, com mais de setenta anos de história feitos também de desafios. Em 2009, a instituição terá vivido um dos momentos mais difíceis da sua existência, quando a cave onde funcionava há décadas, num edifício na Praça de Alegria, ficou destruída num incêndio, sobrando apenas a fachada desse prédio.

Dois anos depois, em 2011, o Hot Clube de Portugal retomou a atividade duas portas ao lado da cave antiga, num espaço mais moderno, mas, ainda assim, pequeno. Foi a este local que a câmara de Lisboa deu agora ordem de encerramento, explica a Lusa.

No dia em que fechou, o Hot Clube tinha agendado um concerto de homenagem ao baterista de jazz Gualdino Barros. O concerto iria contar com a atuação de Rui Caetano, piano, Afonso Pais, guitarra, Romeu Tristão, contrabaixo, e Pedro Felgar, bateria, e a receita reverteria a favor do histórico músico português, que chegou a tocar com a pianista e compositora norte-americana Nina Simone, nos anos de 1960, em Paris.

Em março de 2020, o Hot Clube encerrou por causa da pandemia de covid-19, tendo mantido, porém, durante os períodos de confinamento, atividades como concertos 'online', celebrações do Dia Internacional de Jazz e do seu próprio aniversário.

(Com Lusa)

