Um olhar sobre as migrações. É o que nos promete o músico, poeta e pensador cabo-verdiano Mário Lúcio no seu concerto que encerra o Festival Atlântico no próximo dia 8 de outubro.

Entrevista Mário Lúcio

"Hoje migrar significa drama"

Cada regresso ao Luxemburgo é diferente. Que recordações tem da comunidade do Luxemburgo que assiste aos seus concertos?



É uma comunidade muito variada. Assistem luxemburgueses, muitas pessoas que vivem na fronteira na Bélgica e França, a comunidade portuguesa que é enorme e a comunidade cabo-verdiana. Gosto dessa sensação de me sentir num planeta sem fronteiras e o Luxemburgo dá-me essa sensação.

Que concerto vai apresentar neste encerramento do Festival Atlântico?

Neste momento estou a trabalhar no âmbito do meu novo disco que se chama “Migrants”. Trabalho com uma equipa de cinco músicos, todos portugueses, que apelidei de crioulos. Nesse conceito de nos apoderarmos e vivermos com várias ideais de culturas e manifestações culturais. Que possamos viver no intercâmbio e na partilha. É uma sonoridade bonita, uma música de Cabo-Verde mas trabalhada para grandes multidões. Vou ter duas convidadas especiais, amigas minhas, que já gravaram muitos temas meus: a Lura e a Nancy vieira.

É o escritor mais premiado internacionalmente de Cabo Verte. Transporta a sua escrita para a sua música?

Sim. De certo modo. Há uma escrita para a música que são as letras das músicas que têm o mesmo tratamento de quando escrevo poesia. São duas coisas diferentes mas com o mesmo rigor. Depois há os meus romances, as minhas obras para teatro e também os meus ensaios e pensamentos sobre a cultura e também sobre o fenómeno da crioulização que é um tema que me interessa muito como filosofia. Tudo o que nós pensamos reflete em tudo o que fazemos. Desde os pensamos às práticas e isso vem impregnado nas folhas dos nossos livros e nas nossas canções: nas letras e nas abordagens melódicas. Tudo o que aprendemos e praticamos só tem sentido se é reciclado e devolvidos às outras pessoas.

Sente a necessidade de através da sua música partilhar a história, tradição e cultura de Cabo-verde?

Não penso muito nisso quando componho e escrevo. Porque sei que isso vem como uma coisa normal, como o respirar. Faço esse exercício e toda a minha formação cultural e identitária como todas as minhas inquietações, vontades e motivações vem na minha obra de arte.

O que é que pretende transmitir com a sua música?

Transmito aquilo que sou que é uma soma de todo o percurso do povo de Cabo-Verde desde o séc. XV. Este próprio percurso é a soma dos mundos da pré-colonização, dos mundos colonizados e pós-coloniais. Povos que lutaram pelas suas independências e como construíram os seus países e estão a desenvolver-se para que haja oportunidade para todos. Isto implica ter em nós um sentido de humanismo e de particularidade e de universalidade.

Quando as pessoas escutam a minha música percebem que está toda a minha tradição, mais as outra tradições do mundo que escuto e com que tento aprender e desenvolver o meu próprio trabalho e o meu espírito.



Sente-se mais músico ou poeta?

Sinto-me várias facetas. Cada homem e no mínimo dois homens, já dizia Jorge Luis Borges. E também as tradições do Congo dizem que cada pessoa e no mínimo duas pessoas Há uma pessoa palpável e outra que não vemos que forçosamente não são da mesma idade, mas convivem , e a parte física aprende com a espiritual e vice-versa e no fundo são indissociavéis . Na minha arte, não me sinto fragmentado, sinto-me uma unidade que se expressa de diversas formas. Nos percebemos o universo e essa perceção visual pode ser manifestadas através da fotografia ou da pintura, ou do movimento de imagens. Temos às vezes uma perceção do olfato. E isso pode sere contado através de palavras. Temos as perceções gustativas e memórias de infância. Há varias formas de captação do universo e é bom desenvolvermos várias formas de as expressar. Ou desenvolver muita uma forma, mas que consigamos e tenhamos a capacidade que todas as outras formas de expressão artística estejam latentes na forma que escolhermos para comunicar.

E que cheguem a um maior número de pessoas e a arte tem essa particularidade…

Tudo o amor, a arte a religião. Toda a expressão humana, a sabedoria, o conhecimento. O fundamental é a comunicação que sirva para nos expressarmos e sermos entendidos e através de nós a nossa cultura. E que sirva também para compreendermos os outros. É na compreensão que vem a harmonia.

O que pode dizer do seu último single “Migrants”?

O single lançado faz parte do disco que vai sair no próximo dia 18 de novembro, que é o meu mais recente trabalho. “Migrants” abarca dois aspetos desse fenómeno chamado da migração.

Um fenómeno migratório que começou há 65 mil anos e que atravessou África até chegar à Islândia, que considero a maior epopeia do ser humano. É uma homenagem a essa grande epopeia porque graças a isso é que temos diversidade no nosso planeta. Essa viagem é o que faz com que haja loiros e negros, mais escuros ou mais claros, cabelos mais crespos ou menos, por causa da nossa adaptação genética ao meio ambiente. Isso deve-se às migrações e misturas. Ao mesmo tempo chamo a atenção para a nossa degradação de termos conseguido perverter essa grande epopeia e transformar esse facto histórico monumental num drama.

Hoje migrar significa drama. E esse single que acabou de ser lançado, também em vídeo, canta uma historia verídica de vários negros e outros, orientais que perdem a vida todos os anos a tentar chegar a Europa à procura de uma vida melhor. Não necessariamente de uma vida económica, mas uma vida de paz e de acesso. Para chamar a atenção e não deixar que as mortes sejam em vão e que a história dessas pessoas caia no ouvido como se fossem simples números . A arte tem esse poder de ver se nos interpelamos e se consigamos melhorar a nossa ação o nosso comportamento em relação a estes dramas e sofrimentos.

Que mensagem gostaria de deixar para a comunidade cabo-verdiano e, em geral, para a comunidade lusófona?

Todos os cabo-verdianos, todos os portugueses e todos os que moram no Luxemburgo e arredores estão convidados para um momento de partilha e de harmonia de que o mundo tanto precisa hoje. Hoje é preciso sermos solidários, ouvirmo-nos uns aos outros, aplaudirmos e encorajarmo-nos e disfrutar a estética e da beleza neste mundo cheio de concretudes e lágrimas.

