A Festa Nacional do Luxemburgo promete invadir as ruas de várias cidades do país. Saiba o que há para fazer nos próximos dias.

Cultura 2 min.

Guia

Hoje é o Dia Nacional do Luxemburgo. Saiba o que há para fazer

Madalena QUEIRÓS A Festa Nacional do Luxemburgo promete invadir as ruas de várias cidades do país. Saiba o que há para fazer nos próximos dias.

Quinta-feira (23), Cidade do Luxemburgo

Festa Nacional do Dia do Luxemburgo

O programa oficial do Dia Nacional terá início esta quinta-feira, às 10h, com uma cerimónia oficial na Filarmónica do Luxemburgo, seguida dos 21 tiros de canhão disparados em honra do Grão-Duque em Fetschenhof, às 11h.

A tradicional tomada de armas e o desfile militar terão então lugar na Avenue de la Liberté, a partir das 12h. O Te Deum terá lugar às 16h30 na Catedral de Notre-Dame de Luxemburgo, na presença de membros da família Grão-Ducal.

Como todos os anos, o departamento CAPEL (Centre d’animation et de loisirs) do Service Foyers scolaires de la Ville organizará o seu tradicional "Spillfest" (festival de jogos), das 10h às 18h, no "Kinnekswiss". Este festival de jogos é dirigido a famílias, crianças e jovens e atrai sempre um grande número de visitantes. Mais de uma centena de oficinas e jogos invulgares e instrutivos serão oferecidos por várias associações e artistas, incluindo organizações luxemburguesas sem fins lucrativos.

Quinta-feira (23), das 10h15 às 11h30, Rue J.F. Kennedy, Pétange

Festa Nacional do Dia do Luxemburgo

Desfile de um cortejo para a Igreja de Pétange, seguido de uma celebração pública da Festa Nacional.

Sexta (24) a domingo (26), Philharmonie

Fräiraim Festival

Um festival de três dias onde poderá descobrir mais de 600 artistas e assistir a 60 concertos de todos os géneros espalhados por seis palcos. O Fräiraim Festival tem como objetivo dar destaque à cena musical da Grande Região. Além da entrada livre ao festival, poderá também desfrutar da grande variedade culinária proposta pelo Yumm Festival, um evento que decorrerá em paralelo e em parceria com o Fräiraim Festival, na emblemática Place de l’Europe.

Sábado (25) e domingo (26), Ecole du Brill, Esch-sur-Alzette

Festa das Marchas de São João

Depois de dois anos de pandemia, as festas estão de regresso com as Marchas de São João. Com o habitual desfile pela Rue de l'Alzette, que começa em frente à Ecole du Brill e termina na Praça de l’Hotêl de Ville, no sábado. Haverá comida e bebida habitual e muita animação. No domingo, o momento alto será o concerto de José Malhoa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.