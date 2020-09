A "História Global de Portugal", apresentada como "a primeira síntese historiográfica, em Portugal, à luz da nova corrente da História Global", é uma das novidades editoriais do Círculo de Leitores, apresentadas esta terça-feira.

“História Global de Portugal” vai ser publicada pelo Círculo de Leitores

A obra tem direção de Carlos Fiolhais, autor, entre outros, da "História da Ciência em Portugal", e de José Eduardo Franco, que dirigiu a Obra Completa do Padre António Vieira, e José Pedro Paiva, autor de "História da Inquisição Portuguesa".



Esta obra, publicada em parceria com a Temas e Debates, editora do grupo BertrandCírculo, apresenta o país como "o resultado de incontáveis dinâmicas de diálogo e de choque com outros lugares", observando factos e processos históricos, nos seus contextos globais.

Uma "síntese inovadora [na qual] encontramos uma visão aberta do nosso lugar no mundo", realça a editora.

Pelo Círculo será ainda publicado o 'thriller' "Luz Negra", de Lisa Gardner, autora norte-americana de 49 anos, que já vendeu mais de 22 milhões de livros em todo o mundo, segundo o grupo BertrandCírculo que apresentou hoje o plano editorial, que espera cumprir até ao final do ano.

"Luz Negra" conta a história de Flora Dane, que passou 472 dias dentro de uma caixa de madeira, "num abismo de trevas, à mercê de um louco", adianta a editora.

"O Essencial da História do Mundo", de Bassir Amiri, do Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, vai também ser publicado no âmbito da coleção "O Essencial", de três volumes, na qual constam "O Essencial da Medicina" e "O Essencial da Ciência".

"O Essencial da História do Mundo", segundo a editora, "responde a inúmeras perguntas: desde os grandes impérios da Antiguidade à queda da União das Repúblicas Socialistas Sovieticas (URSS), da Europa do imperador Carlos Magno à China do século XIX, passando pela fundação dos Estados Unidos, pelo longo caminho para as independências africanas, e analisa a evolução das grandes civilizações, a crescente importância da Índia, do Irão, da Rússia e do Brasil, decifrando a nova ordem do mundo que hoje se desenha".

No âmbito da apresentação 'online', feita hoje, das novidades editoriais do grupo, foram também revelados os próximos títulos das chancelas ArtePlural e 17X11.

ArtePlural, em setembro, publica a agenda que o escritor Paulo Coelho preparou para o próximo ano, "Encontros 2021", que "compila algumas das melhores frases do autor [brasileiro]", e obras de culinária: "Vegetariano com Peixe", de Jo Pratt, "Cozinha Vegetariana: Doces e Sobremesas", de Gabriela Oliveira, "Sushi Modoki - Mais de 50 receitas de sushi vegan" e "Receitas para Um Mundo Melhor", de Johan Rockström, Victoria Bignet e Malin Landqvist.

Pela 11X17, dedicada à edição de livros de bolso, está prevista, em setembro, a publicação de "Fim de Turno", o último livro da trilogia de "Sr. Mercedes", de Stephen King, "O Homem Mais Inteligente da História", de Augusto Cury, e "Curar as Cinco Feridas", de Lise Bourbeau.

Em outubro, serão publicados "Ato de Guerra", de Brad Thor, e "Como Jogar o Jogo da Vida", de Florence Scovel Shinn, e, em novembro, "Tu És Aquilo Que Pensas", de James Allen, e o "Guia Completo dos Chacras", de Andrea Judith.

O Grupo BertrandCírculo é composto pela Bertrand, Quetzal, Temas e Debates, Círculo de Leitores, Contraponto, Pergaminho, ArtePlural, GestãoPlus, Verso de Kapa e 11x17

