Desde o hip hop, passando pelo folk turco, pop e às músicas de Natal. Feira para os amantes do vintage e ainda o melhor do fotojornalismo. As nossas sugestões para o fim de semana.

Guia cultural

Hip hop para os miúdos, salão vintage... O que fazer este fim de semana

Sexta-feira, dia 3, às 17h30, na KulturfabriK

A terra também se beija

"Kiss the ground", um documentário norte-americano, de Joshua Tickell e Rebecca Harrell Tickell, de 2013, apresenta algumas soluções para diminuir o impacto da agricultura intensiva e consequente envelhecimento e empobrecimento dos solos. Até onde e quando aguentam os solos? Quais as formas de exploração agrícola capazes de responder às necessidades da população? E quanto custa ao planeta? Com os sinais de alerta a vermelho e com provas que a as alterações climáticas estão a acontecer, este documentário, sempre atual, mostra outro rumo e outras soluções. A entrada é gratuita.

Sábado e domingo, dias 4 e 5, na LuxExpo

Salon du Vintage

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

2 Edição de 2019. Foto: Guy Jallay

Edição de 2019. Foto: Guy Jallay

O Salon de Vintage está de regresso pela quarta vez ao Luxemburgo. Nesta edição há 150 expositores profissionais e a novidade é o espaço dedicado à decoração e mobiliário, que conta com a presença de prestigiados designers italianos, franceses, espanhois e italianos. Um fim de semana em que todas as modas do século XX vão estar em exposição e onde Mercedes e Mustangs estão lado a lado de peças Chanel ou Yves Saint Laurent. A organização garante ícones a preços mais baixos do mercado. A entrada custa 10 euros e é gratuita para menores de 8 anos.

Sábado, dia 4, às 10h30, na Rockhal

Hip hop para crianças

Foto: Shutterstock

Um concerto interativo, que conta com a participação de um dj, um beatmaker e um beatboxer, no qual as crianças podem dar os primeiros passos na composição do hip hop e do rap. Esta sessão de introdução ao estilo musical urbano é indicado para crianças dos 7 aos 10 anos, custa 6 euros para menores e 12 euros para adultos. Será dado outro workshop às 14h15 e ambas as sessões são em luxemburguês.

Domingo, dia 5, às 16h, na Notre-Dame

Concertos de Natal

Foto: Maurice Fick

Os concertos de Natal na Catedral de Notre-Dame estão de regresso e dão um espírito ainda mais natalício à cidade. O primeiro concerto, que acontece já no próximo domingo, está a cargo de Trio Accord e celebra o 100º aniversário do compositor argentino de origem italiana, Astor Piazolla. Dia 12, também às 16h, haverá um concerto da banda filarmónica do Exército e o último concerto será de música clássica, no dia 19. Os concertos são gratuitos, mas de reserva obrigatória na página da Luxembourg Ticket.

Domingo, dia 5, às 20, também na Kulturfabrik

Folk turco e a pop mais ocidental

Altin Gün é um coletivo que carrega o peso de ser uma verdadeira homenagem à música tradicional turca com forte componente da pop, a música que se fazia ouvir nos saudosos anos 70. São um melting pot musical próprio da cultura da Anatólia. Um concerto adequado aos fãs dos transbordos e músicas de festa e festiva diferentes dos grandes estilos habituais do ocidente. A primeira parte do concerto é da responsabilidade de Baby’s Berserk, um projeto do músico Mano Hollestelle, que cansado de artistas indisciplinados, criou em laboratório uma banda de post punk de robôts. O bilhete custa 20 euros.

Até dia 20, na Neimënster

World Press Photo

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

As melhores imagens de fotojornalismo de 2021, daquele que é considerado o mais importante concurso de fotografia de imprensa, são exibidas pelo segundo ano consecutivo no Luxemburgo. A mostra, que documenta os eventos mais significativos 2020, contou com a participação de 4.315 fotógrafos de 130 países. No total, foram apresentadas a concurso 74.470 imagens. As fotografias premiadas são apresentadas em mais de 100 cidades de 45 países. A entrada é gratuita.

