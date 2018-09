Helena Almeida. Velório da artista realiza-se hoje em Lisboa

O velório da artista plástica Helena Almeida, que morreu aos 84 anos, realiza-se hoje na Basílica da Estrela, em Lisboa, anunciou hoje a família.

O velório da artista plástica Helena Almeida, que morreu aos 84 anos, realiza-se hoje na Basílica da Estrela, em Lisboa, anunciou hoje a família.

O velório realiza-se hoje, entre as 19h00 e as 23h00, hora de Lisboa. Na sexta-feira, será realizada no mesmo local uma missa de corpo presente, a partir das 14h00, saindo depois o funeral para o Cemitério dos Prazeres, também em Lisboa, de acordo com a família da artista plástica, num comunicado hoje divulgado.

A artista plástica Helena Almeida, de 84 anos, morreu na terça-feira, em Sintra.



Nascida em Lisboa, em 1934, Helena Almeida criou, a partir da década de 1960, uma obra multifacetada, sobretudo na área da fotografia, tornando-se uma figura destacada no panorama artístico português contemporâneo. As fotografias de Helena Almeida, com formação em pintura, foram sempre registadas pelo marido, o arquiteto e escultor Artur Rosa, também nascido em Lisboa, em 1926.

Sobre o facto de Artur Rosa ter fotografado praticamente todos os seus trabalhos, Helena Almeida explicou, um dia, numa entrevista à curadora Isabel Carlos: "É sempre ele. Porque é importante que as fotografias aconteçam no lugar físico em que eu as pensei e projetei".

A obra de Helena Almeida está presente em coleções portuguesas e internacionais como: Coleção Berardo, Lisboa; Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa; Fundação Serralves, Porto; Centro de Artes Visuales, Fundación Helga de Alvear, Cáceres; Fundación ARCO, Madrid; Hara Museum of Contemporary Art, Tóquio; MEIAC - Museo Extremeno e Iberoamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz; Museu de Arte Contemporânea de Barcelona; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; MUDAM - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, Luxemburgo; Tate Modern, Londres.

Atualmente, está patente na galeria Helga de Alvear, em Madrid, a mostra “Dentro de mim”, centrada no trabalho da artista portuguesa.