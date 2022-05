Numa entrevista com Luxemburger Wort, o ator Hayden Christensen falou sobre o impacto de interpretar o vilão Darth Vader e a filmagem da nova série "Obi-Wan Kenobi".

Guerra das Estrelas

Hayden Christensen sobre Darth Vader: "Este papel mudou a minha vida"

Para deleite dos fãs, o universo "Guerra das Estrelas" está de volta com a nova série transmitida na Disney+ sobre a vida de Obi-Wan Kenobi. Mas há outras personagens icónicas que também estão de volta.

Ao Luxemburguer Wort, Hayden Christensen, o ator que interpreta Darth Vader, falou sobre o significado de voltar ao papel que ditou o futuro da sua carreira.



O que podemos esperar desta nova série? Podemos vê-lo sem a máscara?

Hayden Christensen (HC): (Risos) "Bem, a linha do tempo da série coincide numa altura em que já sou Darth Vader. Infelizmente, não posso dizer exatamente como irei aparecer.

Porque não?

HC: Porque isso seria um 'desmancha-prazeres' para os fãs. Mas posso dizer que não fui contratado apenas para me esconder atrás de uma máscara. No entanto, tudo o resto tem de ser mantido em segredo, mesmo que seja difícil para mim. Gostaria de dizer mais, mas não quero estragar tudo.

As lutas com os sabres de luz parecem tão reais como nas prequelas?

HC: Espero que sim! (risos) A coreografia de luta para esta série é impressionante. E há várias! Estou realmente ansioso para ver a versão final.

Qual é a sensação de estar de volta à Guerra das Estrelas? Como foi convencido a voltar?

HC: Não precisei de ser convencido, fiquei imediatamente entusiasmado com a ideia e muito feliz por me pedirem para repetir o papel. Não precisei de pensar muito tempo. É ótimo estar no coração do universo da "Guerra das Estrelas". Este papel foi sempre muito importante, nunca deixei de pensar nisso, ficou sempre comigo. Acho maravilhoso continuar a viagem desta personagem lendária.

Sente menos pressão a desempenhar o papel desta vez?

HC: Bom, ainda é a "Guerra das Estrelas". As expetativas dos fãs são enormes e nunca as vou encarar de ânimo leve. Eles são extremamente importantes para mim. O nosso objetivo sempre foi que o público gostasse da história e penso que o conseguimos. Com esta série, encontramo-nos num ponto muito interessante da linha temporal dos acontecimentos. Estou extremamente entusiasmado por ver como o público reage.

Darth Vader é provavelmente um dos vilões mais famosos da história do cinema. Viveu o papel antes e depois da 'máscara'. O que é que ela significa para si?

HC: É muito importante, é claro! Quando filmamos as prequelas, eu estive sobretudo como Anakin Skywalker, o homem que se tornaria Darth Vader. Apenas no final do Episódio Três torno-me mesmo no Vader e coloco a máscara. Significou muito, foi a conclusão e a despedida de uma personagem que mudou a minha vida, por isso, voltar a esse ponto é também muito emocional para mim. Foi surreal voltar a vestir o fato.

Considera o Darth Vader uma personagem mais realista do que os sempre sábios Jedi? Não temos todos os dois lados para nós?

HC: Sim, e é isso que torna esta personagem tão cativante. A viagem para o 'lado negro' foi contada de uma forma muito credível e compreensível, como ele luta com o seu destino, como se apercebe que está predestinado para grandes coisas. Nos primeiros filmes, Darth Vader representa claramente o mal supremo. Mas nas prequelas retrata-se essa evolução e coloca-se a personagem sob uma luz totalmente nova.

Porque George Lucas o escolheu para o papel? E como reagiu a essa escolha?

HC: Lembro-me muito bem da audição, o processo levou uma eternidade! No final, foi feito um teste com a Natalie Portman para ver se a química estava lá. Só essa experiência já tinha sido ótima para mim, mas ainda não sabia se conseguia mesmo representar o papel, pareceu-me totalmente fora de alcance. Mesmo quando recebi a chamada de que tinha sido aceite, não acreditei logo. E, sim, foi o papel que mudou tudo!

Como?

HC: Não só em termos da minha carreira. Também na minha vida privada, tudo mudou depois.

De que forma?

HC: Oh, tudo! (Risos) Quando olho para a minha vida, ela divide-se em antes e depois da "Guerra das Estrelas". Aquela conversa telefónica na altura mudou tudo. Esse papel definiu-me, fez de mim o que sou. Eu tinha apenas 21 anos na altura... Mas ainda hoje sinto-me privilegiado por estar associado a Vader.

Entre os filmes e esta série, também a tecnologia evoluiu muito...

HC: Foi muito diferente agora. Naquela altura, filmamos os filmes em ecrãs verdes e azuis para que os efeitos especiais pudessem ser inseridos mais tarde. Agora, filmamos num ambiente totalmente digital, onde as imagens e os efeitos são alimentados diretamente, por isso, estamos no meio desse mundo e a sensação é diferente. Parece realmente a "Guerra das Estrelas" e é simplesmente fantástico! Também é muito mais fácil quando se pode realmente ver o ambiente, tem-me ajudado muito no meu papel.

Nesta série, ainda interpreta Darth Vader com um conflito interior ou está imerso na posição de vilão?

HC: O que torna Darth Vader tão interessante para mim enquanto personagem é a sua luta interior. Ele é definido pela sua busca de identidade. Darth Vader está a tentar fazer as pazes com o seu passado. Ele tem um problema com a sua imagem. Todos sabem que ainda há uma faísca de Anakin Skywalker em Darth Vader. O amor pelo filho sela o seu destino e, no final, redime-o. Nos seus momentos finais, Anakin regressa à vida nele, por isso, esteve sempre com ele.

É interessante notar que no início os críticos foram muito duros consigo, mas em retrospetiva, toda a imagem mudou e acabou foi aclamado pelo papel...

HC: Posso falar com honestidade? É claro que, na altura, foi um grande desafio para mim. Mas já ultrapassei isso e isso está mesmo lá atrás.





