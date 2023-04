Atenção fãs. A HBO anunciou que esta vai ser a "década de Harry Potter" na televisão.

Harry Potter está de volta. Desta vez, numa longa série de televisão

As aventuras de Harry Potter continuam a apaixonar gerações. Volvidos 26 anos sobre o primeiro livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, e 12 anos sobre o primeiro filme, com o mesmo nome do livro, chega agora a vez da icónica saga ser transformada numa série televisiva.

O “privilégio” cabe à plataforma de streaming HBO Max que, na quarta-feira, anunciou o projeto da produção da série original das aventuras do jovem aprendiz de feiticeiro mais famoso do planeta. Nas redes sociais a HBO, que se passará a chamar MAX, publicou um pequeno vídeo com excerto de uma conhecida música dos filmes da saga a ambientar a dança de velas voadoras, a lembrar as decorações típicas do refeitório da Hogwarts Wizarding School, que no final se juntam para formar as palavras Harry Potter. Por detrás, surge a escola de magia.

Vem aí a “década do Harry Potter na televisão”, diz a HBO. Porque a adaptação para o novo formato não será uma simples série. Serão várias temporadas que respeitaram “fielmente” os sete romances escritos por J.K. Rowling, e se tornaram na saga mais vendida do mundo, com mais de 600 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, traduzidos em 80 idiomas.

"Totalmente novo"

"Estamos encantados por dar às audiências a oportunidade de descobrir Hogwarts de uma forma totalmente nova", prometeu Casey Bloys, presidente e CEO da HBO & Max Content, na apresentação da nova marca da HBO e da adaptação dos romances de J.K.Rowling para televisão.

Livro de Harry Potter encontrado no Luxemburgo vendido por 83 mil euros O livro "Harry Potter e a Pedra Filosofal" era uma das 500 unidades da primeira edição da mais famosa série de magia.

"Harry Potter é um fenómeno cultural. É é evidente que existe um amor duradouro, e uma sede muito grande pelo mundo da feitiçaria”, declarou.

Outro dos trunfos é ter a autora de Harry Potter como produtora executiva da série estando ainda a Warner Bros, responsável pelo formato, em negociações com David Heymann, que produziu todos os filmes da saga para cinema, para se juntar também à equipa.

Fica ainda outra promessa de Casey Bloys: “A série mergulhará profundamente em cada um dos livros icónicos que os fãs têm continuado a apreciar durante todos estes anos”. De facto, um formato série pode seguir muito mais a linha dos romances e dar muito mais pormenores do que um filme, dada a produção ser muito mais longa.

Novos atores

Há também novidades: A série contará com novos protagonistas. O que parece óbvio, pois no primeiro livro Harry Potter, Hermione, Ron e companhia, são pré-adolescentes, têm cerca de 12 anos na história, tendo crescido ao longo da saga. No último livro, já estavam com 17 anos. Também Daniel Radcliffe, o protagonista Harry Potter e seus colegas foram crescendo com as suas personagens. No primeiro filme, em 2001, Daniel tinha 12 anos, apenas mais um do que Harry Potter, enquanto no último, Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2” (2011), o aprendiz de feiticeiro já tinha 17 anos e o ator, 22 anos.

Atualmente, Daniel Radcliffe está com 33 anos, e seria difícil continuar a dar vida ao adolescente Harry Potter, que com 11 anos, dá entrada na escola de magia Hogwarts, onde começam as suas aventuras.

Por isso, os fãs irão conhecer um novo Harry Potter, apenas um novo rosto, uma nova voz e interpretação, porque de resto tudo será fiel à história.

Por agora, não foram revelados mais pormenores: começará a ser gravada a série, será feito o casting, ou quando estreará o primeiro episódio. Mas, saber que haverá uma série Harry Potter no pequeno ecrã já basta para deixar entusiasmados os milhões de fãs. Recorde-se que os oito filmes da saga bateram recordes de bilheteira, e juntos geraram receitas de 6,97 mil milhões de euros. Agora, é esperar que os feitiços de Harry Potter comecem a chegar em episódios ao pequeno ecrã.

