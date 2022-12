Tecnicamente “Harry & Meghan” não deve ser considerado um documentário. É uma publi-reportagem.

"Harry & Meghan". Realmente lavar roupa suja

Raúl REIS

Mal a Netflix tinha disponibilizado o documentário sobre o príncipe Harry e Meghan Markle, já as reações se multiplicavam nas redes sociais e os críticos precipitavam-se para dizer tudo o que acharam sobre o projeto.

Eu não sou exceção, mas como tenho a vantagem de escrever o meu texto às terças-feiras para sair no Contacto às quartas, tive algum tempo para ver e rever os três episódios iniciais (os outros três vão chegar às pinguinhas para aumentar o suspense...).

Vi o primeiro episódio num avião a caminho de Portugal. Ou seja, caiu-me bem. Estava bem disposto e reguei-o com o espumante oferecido a bordo (agora já ficaram a saber com quem viajei porque só há uma companhia a servir crémant e até eles parece que vão deixar de o fazer). O espumante fez-me certamente sentir mais generoso e cheguei ao fim do primeiro episódio com uma impressão, se não positiva, pelo menos de curiosidade.

Depois de aterrar continuei a ver a série (até porque no Porto não parava de chover) e cheguei a uma conclusão: tecnicamente "Harry & Meghan" não deve ser considerado um documentário. É uma publi-reportagem, já que temos apenas o ponto de vista do casal sobre a sua própria história e sobre as pessoas que os rodeiam.

Se eu fosse mauzinho até dizia que se trata de um fantástico golpe mediático: uma tentativa do casal de restaurar a imagem enquanto encaixam uns milhões graças à generosidade da Netflix que também espera fazer uns trocos com esta produção.

O lançamento da série pressagiava uma nova onda de turbulência na monarquia britânica, já abalada pela última temporada de "The Crown". Contudo, não são estes três primeiros episódios que irão degradar as relações do casal exilado com o Palácio de Buckingham (que entretanto tem um novo inquilino, talvez menos inflexível que a mãe).

Estes três primeiros episódios começam no início do romance entre Harry e Meghan, terminando com o casamento. Para o primeiro episódio, que trata do encontro, temos direito a entrevistas com os melhores amigos de Meghan. Não aprendi nada, a não ser que os amigos de Meghan gostam dela. Mas desenha-se um tendência à volta de Harry: como o passado do príncipe e o trauma que foi a morte da sua mãe Diana o formaram.

O segundo episódio aborda o passado de Meghan, apontando também o racismo que ela diz ter sofrido. A terceira tirada abre com o noivado e os preparativos para o casamento, e a chegada de Meghan ao seio da família real.

Este episódio tem alguns testemunhos "externos", como por exemplo mostrando o caloroso acolhimento de algumas comunidades imigrantes em Inglaterra, contrastando com a suposta frieza da família real.

A maioria dos entrevistados foram escolhidos pelo casal, o que torna o conteúdo monótono, simpático e pouco interessante. Um dos oradores lembra que a monarquia vive do dinheiro dos contribuintes britânicos e explica que existe um pacto tácito entre a monarquia, a família real e os jornais britânicos: "o bom povo britânico está disposto a pagar desde que tenha direito a um espetáculo, e que a família real vá a jogo".

O mais estranho é que todas as declarações, incluindo as de Harry e Meghan dão a impressão de que o duque e a duquesa de Sussex descobriram esse universo implacável de repente e que não faziam ideia nenhuma de que as regras e os protocolos reais existiam.

Meghan a explicar que ficou surpresa quando teve de se curvar perante a rainha é completamente improvável e o espetador sente a falta de sinceridade dos testemunhos; deste e de outros...

Harry consegue safar-se com mais honestidade, voltando - entre outras coisas - aos seus erros de juventude. Às vezes é desajeitado, mas bastante sincero e manifesta estar ainda muito emocionado com o que viveu na infância.

O príncipe consegue manter um certo capital de simpatia. Do lado da sua esposa, tudo dá a impressão de ser controlado, calculado e fica a ideia de que as entrevistas se repetem. Meghan parece estar a interpretar um papel, até nos momentos de hesitação, de silêncio, de emoção. Há uma espécie de encenação que é extremamente constrangedora porque este posicionamento, de facto, afasta-a do marido.

Harry pode contar com a simpatia do público, enquanto que para Meghan, se os seus fãs americanos poderão talvez cair na armadilha, o efeito oposto já está a acontecer no Reino Unido, onde ela está a ser ainda menos apreciada por esse tipo de manipulação.

A revista Spectator chamou ao documentário "um chafurdar aborrecido e narcisista". O The Guardian disse que a série é "um esforço unilateral de relações públicas" e até o The Irish Times, com pouca amizade pela família real, descreveu as primeiras três horas como "um mergulho às vezes inatingível no planeta Sussex".

"Harry & Meghan", de Liz Garbus.

