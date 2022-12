Documentário de seis episódios promete abalar (novamente) a monarquia britânica.

"Harry & Meghan", o documentário "explosivo" que já estreou na Netflix

O documentário "Harry & Meghan" já está disponível em todo o mundo através da plataforma de streaming Netflix e promete revelações exclusivas sobre a família real britânica, apenas três meses depois de Carlos III ter assumido o trono.

O documentário de seis episódios prometem contar a versão da história do casal, desde a vida de conto de fadas do filho mais novo rei e de Diana até ao "adeus" à monarquia. "Ninguém sabe toda a verdade. Sabemos toda a verdade", diz Harry, 38 anos. "Quando as apostas são tão altas, não faz mais sentido ouvir a nossa versão da história?", pergunta Meghan, de 41.

No primeiro trailer, vê-se o início do romance secreto e a excitação até ao casamento, em 2018. "E depois tudo mudou", comenta o Príncipe Harry.

Nova vida

O casal deixou o Reino Unido no início de 2020 e foi viver para a Califórnia, depois de Harry ter abdicado de todos os deveres reais. "Há uma hierarquia na família", diz Harry. "Há fugas, mas também histórias inventadas (...) É um jogo sujo", denunciando também "a dor e o sofrimento das mulheres que casam na instituição", uma alusão à mulher, mas também à mãe, a Princesa Diana, que morreu num acidente de carro, em 1997, por causa de uma perseguição dos paparazzi.

Pouco se sabe da produção mas, segundo o The Times, os primeiros três episódios lançados nesta quinta-feira centram-se no romance entre os dois. O segundo e terceiro episódios levam o casal para "território perigoso", com o sentimento de não terem sido apoiados pelo Palácio de Buckingham. Os três últimos, na semana seguinte, concentrar-se-ão na sua decisão de deixar a família real.

Frente unida

Um ano e meio após a sua entrevista de choque na televisão americana, na qual acusaram um membro da família real de racismo, o documentário "representa uma séria ameaça para a família real", diz o especialista em monarquia Richard Fitzwilliams. "Pode ser explosivo (...) Carlos III só está no trono há três meses. O perito escolheu o seu lado: ele descreve o casal como "hipócritas". "Por um lado, dizem que querem privacidade, e por outro, vejam o que libertam!"

O Príncipe Harry deverá também publicar as suas memórias intituladas "O Substituto" no início de janeiro.

A 15 de Dezembro, no dia do lançamento dos episódios finais de "Harry & Meghan", a família real estará unida na Abadia de Westminster para um concerto de cânticos de Natal organizado pela Princesa de Gales, Kate.

