Indiana Jones está de volta. Veja o trailer

Redação

Harrison Ford está de regresso ao papel do famoso arqueólogo Indiana Jones.

O quinto filme da saga já tem trailer e mostra a estrela de Hollywood de 80 anos em várias cenas de ação. "Indiana Jones and the Dial of Destiny", título original da nova produção, mantém o tom de mistério e aventura que marcou os filmes anteriores.

Harrison Ford desempenhou o papel do professor de arqueologia Henry Walton Jones quatro vezes desde 1981. A mais recente foi em 2008, no filme "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal".



Produzido pela Lucasfilm, fundada por George Lucas e propriedade da Disney, e com estreia prevista para junho de 2023, o novo filme da saga, que marca o regresso do ator à mítica personagem, foi ontem apresentado com o seu primeiro trailer.

O que se sabe sobre o novo filme

Segundo o jornal Hollywood Reporter, grande parte do enredo do novo filme passa-se no final dos anos 1960, com a personagem de Ford a sair para a reforma.

Segundo revelou este mês a revista Empire o filme usou a tecnologia "de-aging" para rejuvenescer o ator e viajar na abertura do filme, cuja a ação se passa em 1944 - cerca de oito anos da história que é contada em "Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida". A referida tecnologia colocará a personagem do ator a enfrentar os nazis num castelo. Entre outros elementos, a produção recorreu a filmagens antigas de Harrison Ford para criar as novas cenas.

Depois dessa sequência, passada no contexto da II Guerra Mundial, a história do filme avança para 1969, onde o ator já aparece na sua forma (e idade) atual e onde decorre a maior parte da ação.

Elenco de luxo

Além de Harrison Ford, o novo filme da saga Indiana Jones conta com um elenco de luxo, composto por nomes como Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge e Thomas Kretschmann.

No que respeita à realização, ao contrário dos filmes anteriores este não será realizado por Steven Spielberg. O papel caberá deste vez ao realizador James Mangold. Contudo, tanto Spielberg como George Lucas, participam como produtores executivos.

