"Harka" é uma obra luminosa que recorda, sem rodeios e sem receios, que apesar da Primavera Árabe e da queda do regime de Ben Ali, a Tunísia continua a ser uma nação profundamente dividida.

Crítica de cinema

"Harka". O inverno árabe

"Harka" quer dizer, em árabe tunisino, queimadura. Mas em calão é a palavra utilizada para designar um migrante que tenta atravessar o Mediterrâneo de barco em direção à Europa.

O filme de Lofty Nathan conta a história de Ali, um jovem tunisino que sonha com uma vida melhor e que procura ser um "harka". O protagonista do filme é um homem que leva uma existência solitária, vendendo gasolina de contrabando no mercado negro.

Quando o seu pai morre, Ali vê-se a braços com a obrigação de cuidar das suas irmãs mais novas, deixadas sem amparo numa casa da qual a família se arrisca a ser expulsa.

Diante das duras responsabilidades e das injustiças que sente, Ali desperta para a raiva e para a revolta. A atitude de uma geração que, mais de uma década depois da revolução árabe, ainda espera os resultados da mudança. É por isso que sair da Tunísia e chegar à terra prometida europeia se torna uma ideia tão atraente e, na sua perspetiva, a única saída.

Os dois sentidos da palavra "harka" (ou "harqa") estão bem presentes neste intenso drama do realizador americano-egípcio Lofty Nathan, revelado em 2013 com o documentário "12 O’Clock Boys", obra selecionada para mais de 50 festivais.

A meio caminho entre um conto modulado pela narração da irmã mais nova do protagonista e uma ficção com forte motivação política próxima do documentário, "Harka" consegue a proeza de nunca se afundar na desolação que revela graças à fotografia luminosa e à vivacidade de um combativo jovem tunisino.

O filme tem os seus melhores momentos quando procura um realismo corajoso, convidando-nos a partilhar a vida e a rotina de um homem que não é uma simples vítima, mas uma personagem complexa cujo destino não é fácil de adivinhar e, por vezes, de compreender.

Tanto o argumentista e realizador, como o ator principal, Adam Bessa, mantêm o público em constante dúvida. É um desafio tentador observar a prestação, muitas vezes sem palavras, do jovem ator franco-italo-tunisino que mereceu – ex aequo com a luxemburguesa Vicky Krieps – o prémio para a melhor performance na secção paralela Um Certain Regard do festival de Cannes.

"Harka" é a imagem amarga e efervescente de uma Tunísia que, mais de 10 anos após a Primavera Árabe, continua atolada em miséria e corrupção.

A personagem de Ali só se torna mais vocal ao defrontar-se com problemas para conseguir um trabalho honesto. O filme torna-se kafkiano quando o jovem se dirige às autoridades e encontra obstáculos a cada passo. As suas frustrações acumulam-se até atingir um clímax de partir o coração...

Há uma cena memorável quando Ali vai a um resort cheio de estrangeiros para visitar um irmão que lá trabalha. Os turistas almoçam em mesas ao sol e gastam sem contar o dinheiro que poderia salvar a casa de Ali. Observá-los através dos olhos de Ali é um momento que pode cair-nos em cima quando estivermos de férias num país menos rico deste mundo.

"Harka" é uma obra luminosa que recorda, sem rodeios e sem receios, que apesar da Primavera Árabe e da queda do regime de Ben Ali, a Tunísia continua a ser uma nação profundamente dividida, mergulhada numa crise económica e social particularmente pesada para os seus cidadãos.

Além de um bom retrato de uma sociedade, as interpretações são uniformemente fortes e fazem deste filme uma obra acima da média.

Adam Bessa é um ator versátil que pode transmitir vulnerabilidade num momento e raiva uns segundos depois. Salima Maatoug é excelente no papel da irmã mais nova de Ali, embora usar a sua personagem como narradora tenha resultados duvidosos, assim como a música, por vezes repetitiva, que a acompanha.

"Harka" é a imagem amarga e efervescente de uma Tunísia que, mais de 10 anos após a Primavera Árabe, continua atolada em miséria e corrupção, a viver um longo inverno.

"Harka" de Lofty Nathan, com Adam Bessa, Salima Maatoug, Ikbal Harbi e Najib Allagui.

