A tradição luxemburguesa do Halloween, muita música e os 'Queen' no Rockhal.

Halloween e outras travessuras culturais para os próximos dias

Vanessa CASTANHEIRA A tradição luxemburguesa do Halloween, muita música e os 'Queen' no Rockhal.

Sábado, dia 30, às 20h, na Rockhal

"A night of Queen best of Queen"

Marcaram duas gerações e vão continuar a fazê-lo com as próximas. É inegável que são das maiores bandas e que mantêm um estatuto e intemporalidade mesmo 30 anos depois da morte de Freddie Mercury, o icónico frontaman da banda. "We are the Champions", "We will rock you" ou "Bohemian Rhapsody" são temas que continuam a marcar e a agitar pistas e qualquer festa. Queen são obrigatórios. Entre músicas de rock e baladas e concertos quase cinematográficos, a banda britânica sempre garantiu espetáculos eletrizantes.

São esses momentos que não se voltam a repetir pela banda, que chega a ser lenda, que se vão reviver na Rockhal com o espetáculo "A night of Queen best of Queen". Nada foi deixado ao acaso. Música, ambiente, performance e adereços são cópias que se confudem com o original. Mais que uma banda de covers, são a homenagem ou quase um renascer dos concertos da formação original. Um espetáculo para todos, mas que será muito do agrado da legião de fãs dos Queen. Os bilhetes custam 39 euros para adultos e 19,50 para crianças até aos 12 anos.

Sábado, dia 30, às 20h, na Neimënster

Música híbrida de Martha Da’Ro

A cantora belga de origem angolana chega ao Luxemburgo para apresentar a sua música híbrida. Nascida e criada em Bruxelas, Martha é uma artista plural que se passeia entre estilos musicais do funk ao experimental. Apresenta-se como uma uma fotógrafa musical, que regista momentos e sentimentos e os musica. A sua música funde-se com a própria existência de uma jovem que cresceu entre culturas. A entrada é gratuita.

Durante o fim de semana acontece também o open house da Abadia com uma programação variada e para todo o tipo de público. A conferência “Ladies on Records – Female Singers from around the world” dará a conhecer a história de mulheres em cima de palco nas décadas de 60, 70 e 80 e que em comum tiveram a ousadia de assumir o trono das pistas de dança. À mesma hora da conferência, 18h, Anne-Mareike Hess apresenta "Through the wire", um espetáculo que parte da interação da coreógrafa com o público e das formas de explorar o corpo, sensações e sentimentos. A magia chega com o espetáculo em vários horários "Le Cabinet de Curiosités" e é indicado para toda a família. A programação pode ser consultada na página oficial da Neimënster.

Domingo, dia 31, toda a noite, na capital

Os mortos-vivos andam aí

Durante a tarde e toda a noite, a capital vive mais um Holloween com todos os estabelecimentos de diversão decorados e para a ocasião. Medo, morte, bruxas, monstros, assassinos, walking deads, teias e abóboras tomam de assalto a cidade para uma noite que se anuncia de terror.

Domingo, dia 31, às 20h, nas Rotondes

O som das árvores

Uma forma diferente de celebrar o Halloween com o músico Hendrik Weber a.k.a. Pantha du Prince a dar um concerto de música experimental e minimal em que as árvores servem de mote para os sons. Mais que um concerto “Conference of Trees” é uma homenagem às árvores como fonte de vida. Um concerto com uma exploração de instrumentos construídos apartir da madeira e a eletrónica. O bilhete custa 18 euros em pré-venda e 20 euros à porta.

Até dia 5 de novembro, em Munshausen

"Trauliicht" weeks

Há uma velha tradição de Halloween nas Ardenhas que marca o final do verão e início do inverno e que reza a lenda afasta os espirítos maus. Os mais pequenos são convidados a criar a sua própria lanterna, que servem para afastar os espíritos, e a ouvir as histórias e lendas perdidas no tempo e na floresta. Para mais informações e reservas poderá contactar o turismo de Clervaux através do email info@touristcenter.lu. De recordar que esta festa celebra-se em Clerveaux, no norte do país.

