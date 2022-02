É a segunda vez que o luso-canadiano Luís Sequeira está na corrida para os prémios mais importante da sétima arte.

Cultura 4 min.

Cinema

Há um português entre as nomeações aos Óscares de Hollywood

Lusa É a segunda vez que o luso-canadiano Luís Sequeira está na corrida para os prémios mais importante da sétima arte.

O designer luso-canadiano Luís Sequeira está nomeado para a 94.ª edição dos Óscares com o filme "Nightmare Alley, Beco das Almas Perdidas", do mexicano Guillermo del Toro.

Luís Sequeira está nomeado para o Óscar de Melhor Guarda-Roupa, a categoria na qual esteve indicado em 2018, com o filme "A Forma da Água", do mesmo realizador, embora não tenha conseguido o galardão.

Nesta edição dos Óscares, o 'designer' luso-canadiano competirá numa categoria onde estão ainda os filmes "Cruella", "Cyrano", "Duna" e "West Side Story".

Por conta de "Nightmare Alley - Beco das Almas Perdidas", Luís Sequeira também está nomeado para os BAFTA, do Reino Unido, e para os prémios da Associação de Figurinistas dos Estados Unidos. Sequeira nasceu no Canadá, é filho de portugueses, tem dupla nacionalidade e soma mais de trinta anos de carreira entre a moda e o cinema.

De acordo com a lista de nomeados da 94.ª edição dos Óscares, "O Poder do Cão", uma produção estreada na plataforma Netflix, soma 12 nomeações, incluindo Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Fotografia e três indicações na representação para Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons e Kirsten Dunst.

Com dez nomeações surge "Duna", a adaptação do clássico de ficção científica de Frank Herbert por Denis Villeneuve.

O filme reúne nomeações em categorias técnicas de som e imagem, além de estar nomeado para Melhor Filme, mas Villeneuve falha uma nomeação na realização.

Com sete nomeações cada estão "Belfast", de Kenneth Branagh, e "West Side Story", a visão de Steven Spielberg de um musical da Broadway.

Lista completa das nomeações anunciada nesta terça-feira:

MELHOR FILME

“Belfast”“CODA”

“Não Olhem Para Cima”

“Drive My Car”

“Duna”

“King Richard”

“Licorice Pizza”

“Nightmare Alley”

“O Poder do Cão”

“West Side Story”

MELHOR ATOR

Javier Bardem, em “Being the Ricardos”Benedict Cumberbatch, em “O Poder do Cão”Andrew Garfield, em “Tick Tick Boom”Will Smith, em “King Richard”Denzel Washington, em “Macbeth”

MELHOR ATRIZ

Jessica Chastain, em “The Eyes of Tammy Faye”Olivia Colman, em “The Lost Daughter”Penelope Cruiz, “Maes Paralelas”Nicole Kidman, em “Being The Ricardos”Kristen Stewart, em “Spencer”

MELHOR REALIZAÇÃO

Kenneth Branagh, por “Belfast”Ryusuke Hamaguchi, “Drive My Car”Paul Thomas Anderson, “Licoricce Pizza”Jane Campion, por “O Poder do Cão”Steven Spielberg, por “West Side Story”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Jessie Buckley, The Lost Daughter

Ariana Debose, em “West Side Story”

Judi Dench, em “Belfast”

Kirsten Dunst, em “O Poder do Cão”

Aunjanue Ellis, em “King Richard”

MELHOR SOM

“Belfast”

“Duna”

“Sem Tempo Para Morrer”

“O Poder do Cão”

“West Side Story”

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

“Coda”, Siân Heder

“Drive My Car”, Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe

“Duna”, Jon Spaihts, Denis Villeneuve, Eric Roth

“O Poder do Cão”, Jane Campion

“A Filha Perdida”, Maggie Gyllenhaal

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO

“Affairs of the Art”

“Bestia”

“Boxballet”

“Robin Robin”

“The Windshield Wiper”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Ciarán Hinds, em “Belfast”

Troy Kotsur, em “Belfast”

Jesse Plemons, “O Poder do Cão”

J. K. Simmons, “Being the Ricardos”

Kodi Smit-McPhee, em “O Poder do Cão”

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Kenneth Branagh, por “Belfast”

Eskil Vogt, por “The Worst Person in The World”

Paul Thomas Anderson, por “Licorice Pizza”

Adam McKay, por “Não Olhem Para Cima”

Zach Baylin, “King Richard”

MELHOR GUARDA ROUPA

“Duna”

“Cruella”

“Cyrano"

“Nightmare Alley”

“WSS”

MELHOR BANDA SONORA

“Duna”, Hans Zimmer

“O Poder do Cão”, Jonny Greenwood

“Encanto”, Germaine Franco

“Não Olhem Para Cima”, Nicholas Britell

“Mães Paralelas”, Alberto Iglesias

MELHOR CURTA METRAGEM

“Ala Kachuu – Take and Run”

“The Dress”“On My Mind”

“Please Hold”

“The Long Goodbye”

MELHOR MONTAGEM

“Não Olhem Para Cima”

“Duna”

“King Richard”

“O Poder do Cão”

“Tick Tick Boom”

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

“Os Olhos de Tammy Faye”

“Duna”

“Casa Gucci”

“Cruella”

“Um Príncipe em Nova Iorque 2”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“The Mitchells vs. The Machines”

“Raya The Last Dragon”

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Dos Oruguitas”, Lin-Manuel Miranda (“Encanto)

“No Time to Die”, Billie Eilish, Finneas O’Connell (“Sem Tempo Para Morrer”)

“Be Alive”, Beyoncé Knowles-Carter, Dixson (“King Richard”)

“Down to Joy”, Van Morrison (“Belfast”)

“Somehow You Do”, Diane Warren (“Four Good Days”)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

“Ascension”

“Summer of Soul (Or, When The Revolution Could Not Be Televised)”

“Flee”

“Attica”

“Riding with Fire”

MELHOR CURTA DOCUMENTAL

“Audible”

“Lead Me Home”

“The Queen of Basketball”

“Three Songs For Benazir”

“When We Were Bullies”

MELHORES EFEITOS VISUAIS

“Duna”

“Free Guy”

“Sem Tempo Para Morrer”

“Shang Chi e a lenda dos Dez Anéis”

“Spider Man: No Way Home”

MELHOR FOTOGRAFIA

“Duna”

“Nightmare Alley”

“The Tragedy of Macbeth”

“O Poder do Cão”

“West Side Story”

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

“Duna”

“Nightmare Alley”

“O Poder do Cão”

“The Tragedy of Macbeth”

“West Side Story”

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

“Drive My Car”

“Flee”

“A Mão de Deus”

“Lunana: A Yak in the Classroom”

“The Worst Person in the World”













Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.