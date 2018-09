"Gutland" ganha Melhor Filme nos Prémios de Cinema do Luxemburgo

A oitava edição dos Prémios de Cinema do Luxemburgo realizou-se ontem à noite no Grand Théâtre.

O filme "Gutland", de Govinda Van Maele, venceu o prémio de Melhor Filme na cerimónia dos Prémios de Cinema do Luxemburgo. No total, 47 filmes concorriam em nove categorias. Outro dos prémios mais aguardados da noite, o de Melhor Ator ou Atriz, foi para Vicky Krieps pelo papel em "Gutland".



A edição deste ano incluía duas novas categorias: Melhor Produção de TV/Novos Media, ganha por Christin Schwochow's, criador da série "Bad Banks". O Prémio Criatividade foi atribuído à equipa de "Breadwinner, um filme de animação que conta a história de uma menina afegã que vive sob o controlo dos taliban.



A cerimónia que decorreu sábado à noite foi apresentada pelo duo Elisabet Johannesdottir e Isaac Bush. A artista Patricia Lippert foi a criadora dos troféus deste ano.



Diferente de edição anterior, este ano foi criado um comité de pré-seleção de filmes que selecionou apenas 10 películas e respetivas personalidades em vez de aceitar todas as candidaturas. Várias personalidades de diferentes áreas integraram o jurí deste ano, entre elas o primeiro-ministro luxemburguês, as atrizes Fabienne Hollwege e Hana Sofia Lopes, e o compositor André Dziezu.

Confira aqui a lista dos vencedores em cada categoria:



Melhor Filme Luxemburguês: Govinda Gutland Van Maele - Les Films Fauves

Melhor Performance :Vicky Krieps for her role in Gutland

Melhor Co-produção: Wedding of Stephan Streker - Tarantula Luxembourg

Melhor Documentário :The supplication of Pol Cruchten - Red Lion

Melhor Curta-Metragem: Son of Cyrus Neshvad - Cynefilms

Melhor Produção de TV e Novos Media: Bad Banks by Christian Schwochow - Iris Productions

Prémio de Criatividade em filme de ficção ou documentário: Uli Simon for the costumes of Egon Schiele

Prémio de Criatividade para Longa Metragem : Animation Team from Melusine Productions / Studio 352 for The Breadwinner

