"Guillermo del Toro’s Pinocchio". A minha sobrinha gostou. E eu também

Cheguei à sala de estar num destes dias à volta do Natal e reparei que a minha sobrinha estava a ver “Pinocchio” de Guillermo del Toro.

“Então Maria Rita, por que estás a ver esse filme em vez das tuas séries para adolescentes com 17.875 temporadas?”.

Ela explicou que toda a gente fala deste filme e que dizem ser muito bom.

“E então? Confirma-se?”.

“Sim, acho muito criativo”, disse a Maria Rita.

Confesso que ela tem razão, mas nunca pensei que uma miúda de 13 anos definisse assim o filme de Del Toro.

Quem estiver à procura de um filme para uma noite de cinema em família, tem nesta obra uma visão decididamente única do clássico infantil.

Mas, esta versão tem o estilo sombrio do homem que assinou “The Shape of Water” ou “Pan’s Labyrinth”. Se não houvesse mais nada para recordar o estilo de Del Toro basta observar o sorriso do boneco.

Por curiosidade: sabia que em 2022 este é o terceiro remake da história de Pinóquio? Mas, acredite, o terceiro Pinóquio do ano é o melhor de 2022 e provavelmente de muitos outros anos.

A obra de Del Toro tem uma marca indelével que diferencia o filme dos seus predecessores e dos concorrentes apresentados em 2022.

Três versões de Pinóquio num ano é muita fruta. Por que razão há tantos? A malta que produz estes filmes não se informa? Não falam uns com os outros? Além disso, ao longo da história do cinema já houve adaptações suficientes de Pinóquio para nos fazer implorar aos cineastas que não ressuscitem os cansados ossos de madeira do pobre boneco.

A Lionsgate fez o inexplicável lançamento, em versão inglesa, de uma iteração russa de Pinóquio. O filme tornou-se assunto de tantos memes que as histórias sobre a voz chocante de Pinóquio, logo revelada no trailer, substituíram qualquer tipo de crítica honesta ao filme. Depois, houve a recuperação do filme com atores de carne e osso da Disney que nem mesmo um Gepetto Tom Hanks conseguiu salvar de uma classificação de 27% no Rotten Tomatoes. Este último é muito melhor do que o anterior. Afinal, é da Disney. Mas esta versão não dá nunca uma boa razão para a Disney decidir tirar o pó de uma história velhinha de 80 e tal anos.

Ou seja, não se percebe o que terá levado três produtoras diferentes a lançarem adaptações de Pinóquio no mesmo ano. Especialmente considerando que o material de origem, o romance infantil italiano de Carlo Collodi foi publicado há quase 140 anos.

A obra de Del Toro tem uma marca indelével que diferencia o filme dos seus predecessores e dos concorrentes apresentados em 2022. O oscarizado realizador, que co-realizou com Mark Gustafson, empregou táticas de animação stop-motion, usando verdadeiras marionetas manipuladas por animadores para criar um mundo incrivelmente tátil.

Frequentemente incorporando a sua experiência como designer de efeitos especiais e maquilhagem no trabalho de realizador, os efeitos visuais do filme têm a beleza da imperfeição e despertam uma magnífica nostalgia.

Quanto à abordagem do argumento, a propensão do cineasta para o mórbido e o grotesco são óbvias. Del Toro escolhe o caminho da escuridão e explora inclusivamente um submundo totalmente desconhecido, que o imortal Pinóquio frequentemente visita depois de morrer temporariamente várias vezes no filme. Pinóquio vive na Itália do início do século XX e os criadores integram o elemento fascista criando um pano de fundo político que ajuda del Toro a subverter a moral original de Pinóquio. Em vez de um conto contra a mentira, o realizador esforçou-se para celebrar a desobediência de Pinóquio usando a metáfora dos conformados como “fantoches”.

Del Toro também usa a autoridade paternalista do fascismo italiano para subverter as lições da fábula original sobre a educação dos filhos, defendendo que Gepeto deveria amar Pinóquio tal como ele é em vez de o obrigar a ser um “menino de verdade”.

O Pinóquio de Guillermo del Toro traz um segundo fôlego ao género e à velha história do boneco de madeira. O filme entrará subtilmente até nos corações mais endurecidos e petrificados. E depois, como dizia a Maria Rita, é mesmo muito criativo.

"Pinocchio" de Guillermo del Toro e Mark Gustafson, com as vozes de Gregory Mann, Ewan McGregor, Ron Perlman, Tilda Swinton, John Turturro e Cate Blanchett.

