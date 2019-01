Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Hoje, às 19h30 em Differdange

Encontro para amantes da fotografia

Este é o segundo encontro da iniciativa “Foto talk” organizado pelo Fotoclub de Differdange. Aberto a profissionais e amadores, é uma sessão de partilha de experiência e conhecimento fotográficos. Recomenda-se aos participantes que levem o seu trabalho numa pen ou impresso em papel fotográfico. O encontro decorre no Vagabond, na rue de la Libération.







Hoje, às 20h na Neimënster

“Todos somos migrantes” em cena

É uma performance teatral escrita por 20 criadores. Escrita inicialmente por refugiados, que contavam as histórias do longo caminho percorrido até ao Luxemburgo, alargou-se agora a todos os residentes no país. O projeto é transversal e prova-o ao unir pessoas através da palavra ao mesmo tempo que faz o público questionar-se sobre o preconceito e integração. No final há um momento de convívio entre os participantes e o público. A entrada é livre.







Hoje, às 20h, no Kinneksbond

Stand-up com Marina Rollman

A cargo da jovem franco-suíça Marina Rollman, será uma noite repleta de momentos cómicos entre divagações sobre o amor e informações de natureza mais prática. Rollman é conhecida por tratar com subtileza e despreocupação os temas que leva a palco. O bilhete custa 20 euros e oito euros para tarifa reduzida. O Kinneksbond fica em Mamer.







Dias 24 e 25, às 20h no Grand-Théâtre

A sensualidade do tango argentino

German Cornejo e Gisela Galeassi regressam ao Luxemburgo com mais 10 bailarinos e quatro músicos. “Tango fire” é uma coreografia criada pelo próprio Cornejo à qual se junta toda a sensualidade da técnica de Galeassi. Neste espetáculo há a tradição e o fogo do tango argentino criando-se um ambiente das ruas e dos clubes de Buenos Aires. Há espaço para solos e para temas de Piazzolla, Pugliese e Gardel interpretados pelo Quarteto Tango Fuego. O preço dos bilhetes varia entre os 15 e os 25 euros.







Dia 29, às 12h30 no MNHA

Renc’art em português

Monumento a Balzac é uma escultura criada pelo francês Auguste Rodin e envolta em polémica por não conter um livro, lápis ou pena do escritor. A escultura foi tão polémica que o fotógrafo norte-americano Edward Steichen partiu para Paris para fotografar a peça ainda em gesso. São quatro dessa série de fotografias que são dadas a conhecer na próxima iniciativa Renc’art em português no Museu Nacional de História e Arte, na capital. A visita de aproximadamente 30 minutos repete-se no próximo dia 31, às 19h. Auguste Rodin nunca chegou a ver a sua escultura reproduzida em bronze. Hoje há três cópias, uma delas em Paris.