Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Dia 25, às 18h30, no Auditorium du Carré



“Toxic grounds” com Bernard Khoury

O reconhecido arquiteto libanês Bernard Khoury será o orador principal da conferência “Toxic Grounds”, onde apresenta alguns trabalhos e explica como construiu instalações particulares em locais inusitados. A conferência é gratuita. O Carrés situa-se no número 1, rue de l’Aciérie, em Hollerich.







Dia 25, às 19h, no MNHA

Renc’art em português

A iniciativa Renc’art, do Museu Nacional de História e de Arte de outubro, aborda um tema que parece eterno no Luxemburgo: a habitação. A instalação “Buffet des Années 1930”, uma cozinha fabricada em larga escala, que respondia aos critérios de higiene e de otimização dos espaços reduzidos das habitações sociais, mas não a momentos de convívio, aliava linhas relacionadas com o design ou com a art déco. Toda a história de uma cozinha que foi moda ao longo do século XX. A entrada é gratuita.







Dias 26 e 27, às 20h, na Rockhal

Harry Pottter em concerto

A Orquestra Filarmónica do Luxemburgo acompanha com música ao vivo a projeção do filme “Harry Potter e a Câmara dos Segredos”. Os bilhetes variam entre os 48 e os 84 euros.







Dia 29, às 19h, no den Atelier

Voidz no Luxemburgo

Não são os The Strokes, mas é o vocalista Julian Casablancas com o seu projeto Voidz, um coletivo que conjuga vários estilos numa sonoridade própria, sobressaindo o punk. O bilhete custa 33 euros.







Até sábado, dia 3 de novembro, no Kulturfabrik

Exposição “Sea Dream Avenue”

As fotógrafas luxemburguesas Melanie Planchard e Martine Pinnel apresentam um relato fotográfico do lago Salton Sea, o maior do estado da Califórnia (EUA) e que está em risco de desaparecer. Além da questão ambiental, as fotografias denunciam o impacto social e humano. A entrada é gratuita e pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 16h às 20h, e a partir das 14h ao sábado.