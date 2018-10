Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Sexta-feira, dia 5, às 19h, den Atelier

Pop dos Kodaline

Os irlândeses Kodaline chegam ao Luxemburgo com a digressão de “Politics of Living”, o terceiro álbum de estúdio da banda. Espera-se um concerto com as habituais cargas emotivas de uma pop capaz de fazer chorar um estádio inteiro. Os bilhetes custam 30 euros.





Sexta-feira, dia 5, na capital

Exposição no Museu

Hoje as proteções de lareira querem-se com linhas simples e contemporâneas, no entanto nem sempre foi assim. Durante séculos, além do seu objetivo principal de proteção, foram objetos decorativos e de ostentação. Fundidas em aço, as proteções do século XVI ao século XIX, utilizados nas casas luxemburguesas, vão estar em exposição no Museu da Cidade do Luxemburgo, situado na rue de Saint-Esprit.







De 4 a 21, na capital

Festival CinEast

A 11a edição do festival de cinema CinEast traz uma seleção de produções de 20 países do antigo Bloco de Leste. 60 longas metragens e 40 curtas são esperadas ao longo de quase três semanas. Em cartaz estão filmes recentes e vencedores de festivais internacionais dedicados à Sétima Arte. O programa pode ser consultado em www.cineast.lu.







Até dia 13, Kulturfabrik

Festival Clowns in Progress

Arrancou no passado dia 2 de outubro e prolonga-se até dia 13, o festival que presta homenagem aos palhaços. À margem do evento, com espetáculos agendados para todas as noites, há a exposição inspirada no mundo e arte circense “Quel cirque!” da autoria dos alunos da Escola Internacional de Differdange/Esch-sur-Alzette. A Sétima Arte também não foi esquecida neste festival pluridisciplinar com os filmes “Funny Bones”, realizado por Peter Chelsom em 1995, ou “Au revoir, Monsieur Grock”, uma longa metragem francesa, de 1950, do realizador Pierre Billon. O programa completo pode ser consultado na página do Kulturfabrik. O preço para os espetáculos noturnos varia entre os 15 e 18 euros à porta. Todas as outras iniciativas são de entrada livre.