Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Hoje, dia 26, às 19h, na Cinemateca

Projeção de “A Lista de Schindler”

A longa metragem de Steven Spielberg, de 1993, conta a história do empresário alemão Oskar Schindler, que salva 1.100 judeus dos campos de concentração, ao manter a sua fábrica de armamento aberta e evitando assim a deportação. Vencedor de sete Óscares, o filme a preto e branco continua a não ser consensual: porque não mostrou a violência da realidade do Holocausto ou porque Steven Spielberg conseguiu projetar para o grande ecrã as barbaridades cometidas sem recorrer a imagens arrepiantes. O bilhete custa 3,7 euros em tarifa normal.







Sexta-feira, dia 28, às 20h, no Centro Cultural de Mamer

“Pss Pss” para os mais novos

Uma viagem pelos anos de ouro do cinema mudo através das artes circenses e acrobáticas. Apresentado pelo duo da companhia Baccalà, o espetáculo “Pss Pss” foi já apresentado 600 vezes em 50 países. Promete-se uma hora de comunicação universal sem diálogos. O espetáculo é para maiores de nove anos. O bilhete normal custa 20 euros e o de tarifa reduzida fica por apenas oito. O Centro situa-se no número 42, route d’Arlon, em Mamer.







Sábado, dia 29, na Place Guillaume II

Mundo da alimentação e da sustentabilidade

Uma experiência culinária com forte componente pedagógica ao fazer refletir sobre o impacto ambiental da indústria alimentar. A entrada é livre.







Sábado e domingo, dias 29 e 30, das 10h às 18h, nas Rotondes

Mercado local

Com aproximadamente seis dezenas de stands de venda de vestuário, joalharia, artesanato e produtos alimentares locais, a feira marca também o arranque da temporada 2018/19 das Rotondes, em Bonnevoie. Um fim de semana em que se pode conhecer e adquirir o tudo o que é made in Luxembourg ao mesmo tempo que se interage com produtores e criadores locais. A entrada é gratuita.