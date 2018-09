Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

De 20 de setembro a 5 de outubro, em Howald

Exposição coletiva e solidária

A mostra da Reflex conta com dez fotógrafos, três dos quais de origem portuguesa. Fundado em 2015, Reflex é um coletivo de fotógrafos que se uniu em torno da fotografia para a troca de experiências. Na edição deste ano, os valores angariados revertem a favor da fundação Kriibskrank Kanner. A mostra tem lugar no L’Éclat de Verre.







Quinta-feira, dia 20, às 11h, no Foyer Européen

“A minha vida enquanto mulher na política”

“Mein Leben als Frau in der Politik” é o livro autobiográfico de Astrid Lulling, a segunda mulher a ser eleita para o Parlamento luxemburguês e uma das pioneiras no Parlamento Europeu. Com uma vida inteiramente dedicada à política, Astrid Lulling, de 89 anos, tem uma longa lista de histórias para contar. A apresentação decorre no Foyer Européen, situado no número 10, rue Heinrich Heine, na capital.







Sábado, dia 22, a partir das 13h, na Philharmonie

Open day na Philharmonie

A Philharmonie abre as portas para mostrar o funcionamento e dar a conhecer a Orquestra Filarmónica do Luxemburgo. Workshops e ateliers vão acontecer por todos os espaços da Philharmonie e da Place de l’Europe. A entrada é gratuita.







Sábado, dia 22, a partir das 14h, nas Rotondes

Festival On Stéitsch

O festival On Stéitsch assinala um novo ano letivo, no entanto é aberto a todos. Com música a cargo de artistas nacionais e da Grande Região, há ainda exposições, conferências e workshops, nas quais se dá espaço e voz aos artistas mais jovens. Toda a programação pode ser consultada na página www.onsteisch.lu.







Terça-feira, dia 25, às 12h30, no MNHA

Lucien Wercollier em língua portuguesa

As memórias e traumas de um preso político num campo de concentração nazi marcaram a obra do luxemburguês Lucien Wercollier, um dos nomes de referência da escultura da era moderna. A escultura “Embrace”, de 1976 em alabastro, serve de mote para uma viagem sobre a vida do escultor luxemburguês. A iniciativa Renc’art repete-se na próxima quinta-feira, dia 27, às 19h, no Museu Nacional de História e de Arte, na capital. A entrada é gratuita.