Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Até dia 9, a partir das 14h, no castelo de Bourglinster

Instinktive Anteilnahme

Exposição conjunta de Chantal Maquet e Josephin Böttger. A sala, situada nos anexos do castelo, está aberta na sexta, sábado e domingo.







Quinta-feira, dia 6, às 20h, no Teatro de Esch

Julien Clerc ao vivo

O conhecido compositor e músico francês passa pelo país com a sua digressão de 50 anos de carreira. O bilhete varia entre os 51,80 e os 56,80 euros.







Sexta-feira, dia 7, às 17h, no den Atelier

End of Summer Party

Uma despedida com muita música do verão atípico que se fez sentir no Luxemburgo. De entrada livre.







Domingo, dia 9, a partir das 11h, no Mudam

Interações artísticas com o Supergreen

Oportunidade de (re)descobrir a exposição “No Man’s Land” e de conhecer os artistas plásticos Marco Godinho e Pascale Weber. O público pode familiarizar-se com vidas artísticas e as formas de fazer arte. As reservas devem ser feitas através do e-mail workshop@mudam.lu. O preço é o habitual, ou seja, o valor de entrada no museu, oito euros.







De 6 a 9, a partir das 11h, na Kulturfabrik

Ciclo de conferências dos direitos dos animais

Um ciclo de conferências sobre os direitos dos animais, um tema que tem tanto de atual como de divergente. Há debates, workshops, apresentações, exposições e concertos. Também há comida vegetariana. Consultar a página da Kulturfabrik para mais informações e registo.







Quarta-feira, dia 12, às 12h30, na Philharmonie

Lunch Concert marca reentrada

A Sinfonia n.º 5 de Tchaïkovski pela Orquestra Filarmónica do Luxemburgo, dirigida por Gustavo Gimeno, cria o ambiente de almoço do primeiro “Lunch Concert” da temporada 2018/19 da Philharmonie. De entrada livre e sem obrigatoriedade de reserva.