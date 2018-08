Veja aqui as nossas sugestões culturais para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Até 3 de setembro, das 9h às 19h, na capital

Visita ao Palácio grão-ducal



Durante 50 minutos e acompanhado de um guia, é possível conhecer a história do Palácio grão-ducal, um edifício com mais de 450 anos de história. As inscrições são aqui. A entrada tem um custo de 12 euros para adultos e de seis euros para crianças dos 4 aos 12 anos e o valor reverte para a Fundação Grã- Duquesa Charlotte.







Todos os sábados e domingos, até 23 de setembro, às 12h30, na capital

Passeio pelo Luxemburgo

Uma oportunidade para passear pela cidade e conhecer a história da capital do Luxemburgo. A visita é gratuita e o ponto de encontro é junto ao monumento Dicks e Lentz, na Jan Palach, L- 2312.







Sábado, 25 de agosto, às 19h, na capital

Fotografar a cidade

Oportunidade de descobrir e fotografar à noite a cidade do Luxemburgo. De salientar que este passeio não é um workshop de fotografia, mas uma forma de conhecer os detalhes noturnos da capital. O ponto de encontro é em frente à igreja de Bonnevoie, na rue du Cimitère. As inscrições são aqui.





Terça e quinta-feira, dias 28 e 30, às 12h30 e 19h no MNHA



Renc’art em português



Ernest de Mansfeld (1585-162), filho ilegítimo do Grão-Duque Pierre-Ernest de Mansfeld (1517-1604), ficou conhecido como um dos soldados mercenários na "Guerra dos 30 anos. Nesta visita de 30 minutos, em língua portuguesa, no Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo, dá-se a conhecer a medalha criada por Adrian Rottermontque do soldado aventureiro filho de uma das maiores personalidades do Luxemburgo. A entrada é gratuita.





