Guia cultural para os próximos dias.

Guia cultural para os próximos dias

Guia cultural para os próximos dias.

Sábado, 18 de agosto, às 15h, na Villa Vauban

Atelier de bolas de sabão para os mais novos

Um atelier dedicado ao mais novos, no qual podem criar as suas próprias bolas de sabão. A iniciativa decorre nos jardins do Villa Vauban - Museu de Arte da Cidade do Luxemburgo, na avenue Emile Reuter. O atelier tem a duração de duas horas, é multilingue, para maiores de três anos e de inscrição obrigatória. Mais informações através do telefone 4796 4500 ou do email visites@2musees.vdl.lu.







Domingo, 19 de agosto, às 16h, Museu da Cidade do Luxemburgo

Cidade do Luxemburgo tem 1000 anos de história

Inserida na exposição permanente "História do Luxemburgo: mais de 1000 anos de urbanismo" do Museu da Cidade do Luxemburgo, esta visita guiada dá a conhecer curiosidades do vilarejo da Idade Média até à atualidade. A visita é em inglês e tem a duração de uma hora. O museu fica na rue du St Esprit.





De 23 de agosto a 11 de setembro, Limpertsberg



Schueberfouer começa na próxima semana

A feira popular, uma das maiores atrações da Grande Região, arranca na próxima quinta-feira com o tradicional desfile de ovelhas. Durante os dias úteis, a feira está aberta até à 01h, enquanto às sextas e sábados estará até às 02h.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.